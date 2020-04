Četvero ozlijeđenih u napadima nožem u gradu kod Frankfurta

Skupina muškaraca nožem je kasno u utorak ozlijedila četvero prolaznika u njemačkom gradu Hanau, nakon čega su napadači pobjegli.

Prvi izvještaji pokazuju kako je pet ili šest muškaraca napalo prolaznike koji su se odvojeno zatekli u središtu tog gradića pored Frankfurta na Majni.

Was ist wieder los in #Hanau, heli kreist seit mehr als ne halbe Stunde in der Stadt rum, das Gebiet um Bft Tankstelle abgeriegelt pic.twitter.com/Kn1b5BpE73