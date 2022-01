Svi smo jako umorni, to su dvije godine epidemije plus potres. Svima je dosta, ali funkcioniramo. Pritisak COVID pacijenata je stalan, no nasreću ne raste, kaže Milivoj Novak, razmjenik ravnatelja KBC-a Zagreb

Bolnicu ste preuzeli kad je počela pandemija. Znali ste da će biti izazovno, pa što Vas je najviše motiviralo da preuzmete funkciju ravnatelja?