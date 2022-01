Policijske patrole u Beogradu kroz noć su tragale za nestalim Matejem Perišem (27), a potraga za nestalim mladićem nastavila se i jutros detaljno pregledava prostor na Beton hali gdje je klub Gotik, ali i rijeka Sava, gdje je od ranog jutra brod koji pretražuje teren.

POGLEDAJTE VIDEO: U Savi traže nestalog Splićanina

Mateja su posljednji put vidjeli u petak kako ide prema ogradi koja se nalazi preko puta kluba na šetalištu pored Save, a na fotografijama koje je jutros objavio Kurir vidi se kako ovo nije niska ograda.

- Matej je trenirao vaterpolo, bio je izrazito jak momak, sportaš, nepušač... Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondicija, znanje o plivanju i vještine, ne dolazi u obzir da bi pao u rijeku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja - rekao je sinoć Matejev otac koji je u nedjelju stigao u Beograd kako bi se i sam uključio u potragu za sinom. Dodao je i da će u Beogradu ostati koliko god bude trebalo.

Matej je nestao u noći na petak, dok je s prijateljima bio u klubu Magacin koji je nedavno otvoren na mjestu gdje se nalazio Gotik. Posljednji put su ga vidjeli kako izlazi prema splavu. Njegov nestanak prijavljen je 31. prosinca u 18 sati.

U izjavi Ministarstva unutrašnjih poslova piše kako od trenutka prijave policijski službenici poduzimaju sve mjere i radnje kako bi pronašli nestalog mladića.