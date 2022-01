Nastavlja se potraga za Matejem Perišem, Splićaninom koji je nestao na dočeku Nove godine u Beogradu. Bio je u klubu Gotik, koji se sad zove Magacin, iako na ulazu i dalje piše Gotik. Tu noć pjevali su Coby i Elena. Novi klub Magacin tek je nedavno otvoren.

Pogledajte video: Potraga za Splićaninom

'Trenirao je vaterpolo, bio je jak momak'

Jučer je u Beograd došao i Matejev otac Nenad.

- Pokušavam rekonstruirati sve ono što mislim da bi možda moglo pomoći u istrazi. Apsolutno vjerujem srpskoj policiji, rade profesionalno svoj posao i njima prepuštam sve istrage koje se trebaju raditi. Radi se o vrlo kompliciranom problemu, o nestanku čovjeka i nije to situacija u kojoj treba improvizirati. Srpska policija radi odlično svoj posao i vjerujem im do kraja - rekao je Nenad Periš, ugledni vaterpolski sudac i dugogodišnji djelatnik splitskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

'Samo da ga nađem i još jedanput poljubim'

Cijelu noć patrolni čamci pretraživali su Savu.

- Matej je trenirao vaterpolo, bio je izrazito jak momak, sportaš, nepušač... Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondicija, znanje o plivanju i vještine, ne dolazi u obzir da bi pao u rijeku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja - kaže otac.

Njegovom sinu se svaki trag gubi nakon 2.30 sati.

Srpski mediji su jučer objavili kako je snimljen na nadzornoj kameri i da se vidi kako se spušta prema jednom splavu.

- Imao je organiziran svoj poslovni život, školu je završio... I ranije je slavio Novu godinu izvan Hrvatske. Bio je na dočeku u Pragu, Budimpešti... Taj odlazak na doček Nove godine bio je prvi put da je u Beogradu. Evo, mladi momak na početku svog života, sa završenim fakultetom... Da vam kažem iskreno, puno vremena je prošlo otkad smo se posljednji put čuli, nada mi kopni, ali još se nije ugasila... Samo da Mateja nađem, pa makar ga morao samo jednom poljubiti - kroz suze je govorio Matejev otac.