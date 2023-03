Četvrti ministar koji obećava pomoć: 'Neprimjereno je da su ljudi u kontejnerima'

Sve ljude ćemo zbrinuti do 1. studenog, nitko neće biti u kontejnerskom naselju od 1. studenog, za to nema opravdanja. Ako je država spremna, a jest, mi ćemo to riješiti. Nema opravdanja da ljudi još jednu zimu dočekaju u kontejnerima, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić tijekom jučerašnjeg posjeta Baniji. Bačić je opet bio u Petrinji i Glini, gdje je komentirao obnovu nakon razornog potresa. Obišao je kontejnersko naselje u Petrinji, kao i gradilište Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, koja trenutačno funkcionira u montažnom objektu. Kako je istaknuo, rokovi za radove koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije su pri završetku.

- Svi rokovi radova uglavnom su pri kraju po pitanju onog dijela koji se financira iz Fonda i koji treba biti gotov do 30. lipnja. To me veseli i nadam se da će i Grad Petrinja i županija projekte koji su preuzeli i koji se financiraju iz Fonda dovršiti u zadanim rokovima - istaknuo je ministar, četvrti po redu koji se uhvatio poslijepotresne obnove.

U petrinjskom kontejnerskom naselju njegov prijedlog o privremenom stambenom zbrinjavanju ljudi dok čekaju da im kuća ili stan budu gotovi naišao je na otpor. Bačić smatra da je takva reakcija bila očekivana.

- Većina njih koji su u kontejnerskom naselju zadovoljni su s našim prijedlogom stambenog zbrinjavanja. Među njima ima nerazumijevanja i odnosi se na privremeni smještaj do konačnog rješavanja njihova smještaja. Nije realno da je moguće do 1. studenog obnoviti 2419 mobilnih stambenih jedinica - rekao je Bačić.

"Mi smo rekli da ćemo za sve naći privremeni smještaj, 11 je modela, bilo da su to sagrađene kuće, kuće koje otkupljujemo preko APN-a ili stanovi u vlasništvu RH i koje se obnavljaju - dodao je Bačić i potvrdio da u ponedjeljak kreće javna nabava za 21 kuću za područje Zagreba i Krapinsko-zagorske županije:

- Do sada je dovršeno 50 konstrukcijskih obnova kuća ili višestambenih objekata. 

