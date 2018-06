Pucnjava u američkoj redakciji: 'Molim vas, dođite nas spasiti!'

Nekoliko ljudi je ubijeno i ranjeno u pucnjavi u redakciji novina Capital Gazette u Annapolisu u Marylandu, javljaju američki mediji. Dva izvora su zasad potvrdili da je ubijeno četvero ljudi.

JUST IN: Active shooter situation reported at a newspaper in Annapolis, Maryland https://t.co/IV2vqV2Ts7 pic.twitter.com/FXp52DEXHj

Kako javljaju, jedan sumnjivac je priveden. Sve službe su na terenu.

Jedan od novinara Capital Gazettea je napisao na svom Twitter profilu da se radi o pucnjavi i da netko pošalje pomoć. Mediji pretpostavljaju kako je on i dalje u redakciji.

Lokalna policija na Twitteru je napisala da je evakuirana zgrada novina te da se ona pretražuje, kao odgovor na "situaciju pucnjave koja je u tijeku".

Još jedan novinar Gazette, Phil Davis napisao je detalje napada na svom Twitteru.

- Napadač je ustrijelio više ljudi u mom uredu, neki od njih su mrtvi - napisao je Davis.

- Zapucao je kroz staklena vrata i ustrijelio više zaposlenika novina. Ne mogu reći puno više od ovoga, ali mogu vam kazati da ne izgleda dobro. Nema ničega užasnijeg od toga da čujete kako netko puca po ljudima dok ste vi skriveni pod stolom, a onda čujete kako napadač ponovno puni oružje municijom - dodao je.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload