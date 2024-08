CEZIH u četiri godine pao čak 26 puta, a košta milijune. Beroš: Ljut sam što sustav stalno pada!

Penalizirat ću svaku disfunkcionalnost i pad CEZIH-a sukladno ugovoru koje HZZO i Ministarstvo zdravstva imaju s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla koja radi na njegovu održavanju. Ljut sam što stalno pada CEZIH. Postojao je međunarodni natječaj za CEZIH i Ericsson se javio. Činjenica je da sustav često pada i ja sam zabrinut, želim da se to prestane događati. Kad god padne CEZIH, uvijek šaljemo upit HZZO-u da nam odgovore što se događa. Uvijek nam samo stiže odgovor da su migracije u tijeku, no to pacijente i liječnike ne zanima, a ja sam tu da branim upravo interes pacijenata i liječnika. Zato sam sazvao sastanak s HZZO-om i Ericssonom za idući tjedan na kojemu želim odgovore. Zanima me zašto CEZIH stalno pada i želim da mi daju odgovore. Dionici funkcioniranja sustava su HZZO i Ericsson Nikola Tesla, koji je dobio posao migracije i odgovorni su za to, poručio je u razgovoru za 24sata ministar zdravstva Vili Beroš.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.