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PUŠTENA IZ BOLNICE

Christa Pike vraćena u zatvor nakon neuspjele egzekucije

Piše Bruno Serdar,
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Christa Pike vraćena u zatvor nakon neuspjele egzekucije
Foto: POLICE HANDOUT
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Christa Pike, zatvorenica na smrtnoj kazni, puštena je iz bolnice i vraćena u zatvor nakon neuspjele egzekucije. Pike je preživjela dvije smrtne injekcije lijeka pentobarbital

Christa Pike (50), zatvorenica na smrtnoj kazni u SAD-u, vraćena je u zatvor nakon što je puštena iz bolnice, javljaju njezini odvjetnici. Provela je proteklih 30 godina u zatvoru, a njezino zdravstveno stanje se i dalje prati unutar zatvorskog sustava, piše BBC.

Pike je preživjela dvije smrtne injekcije lijeka pentobarbital 30. rujna te je u kritičnom stanju prebačena u bolnicu. Ovaj tjedan, iznenadila je medicinsko osoblje i odvjetnike kada je ponovno došla k svijesti i počela govoriti, što je izazvalo iznenađenje među stručnjacima.

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Njezin slučaj predstavlja neistraženo područje, budući da se vjeruje da je Pike jedina osoba koja je preživjela pokušaj egzekucije smrtonosnom injekcijom. U trenutku zločina, imala je 18 godina kada je, zajedno s tadašnjim dečkom Tadarylom Shippom, pretukla, mučila i ubila 19-godišnjeg Slemmera.

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