Odvjetnik sotonistice koju nisu uspjeli pogubiti: 'Pričala je s nama, zbunjena je i ljuta'

Christa Pike šokirala je liječnike i pravni tim kada se probudila iz kome nakon što je država Tennessee prošlog tjedna neuspješno pokušala izvršiti smrtnu kaznu. Pedesetogodišnjakinja je prva osoba u Sjedinjenim Američkim Državama koja je preživjela ubrizgavanje smrtonosne injekcije.

Šokantno buđenje u bolnici

Odvjetnik Randy Spivey izjavio je da se Pike probudila u utorak, suprotno svim medicinskim prognozama. Do ponedjeljka navečer liječnici su vjerovali da je nastupila moždana smrt te se planiralo isključivanje aparata za održavanje na životu.

​- Na šok svih nas, uključujući medicinsko osoblje, Christa se probudila i počela govoriti - rekao je Spivey.

Njegova klijentica odmah je zatražila odgovore o tome što se dogodilo. Odvjetnik je pojasnio da Pike ima puno kognitivne zbunjenosti, ali je itekako svjesna da ju je država pokušala pogubiti.

Foto: J. Miles Cary

​- Prema mojim saznanjima, prve riječi su joj bile: "Gdje sam ja i tko ste vi?" Mislim da je sada ljutita i zbunjena zbog svega - dodao je odvjetnik.

Opekline, upala pluća i otečene ruke

Pokušaj pogubljenja prekinut je 30. rujna nakon što su joj ubrizgane dvije doze pentobarbitala. Umjesto u krvotok, lijek se nakupljao u njezinom tkivu zbog problema s venama, na što su njezini odvjetnici ranije bezuspješno upozoravali sudove.

Danas se nalazi u bolnici u Nashvilleu, gdje je očekuje iznimno dug oporavak. Uz opekline i plikove, Pike se bori s upalom pluća i krvnim ugruškom u jednoj ruci.

Foto: DENNY SIMMONS / THE TENNESSEAN

​- Ruke su joj toliko natekle da izgledaju poput napuhanih kirurških rukavica. Ne može gutati pa još nije jela, a i dalje je vezana lisicama za bolnički krevet - objasnio je jedan od odvjetnika iz njezinog tima.

*uz korištenje AI-ja