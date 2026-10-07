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CHRISTA PIKE

Odvjetnik sotonistice koju nisu uspjeli pogubiti: 'Pričala je s nama, zbunjena je i ljuta'

Piše 24sata,
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Odvjetnik sotonistice koju nisu uspjeli pogubiti: 'Pričala je s nama, zbunjena je i ljuta'
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Foto: POLICE HANDOUT
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Christa Pike, žena koja je preživjela neuspješno izvršenje smrtnog kazne u Tennesseeju, šokirala je liječnike svojim buđenjem iz kome, dok se odvjetnici bore za njezine pravne i zdravstvene posljedice.

Christa Pike šokirala je liječnike i pravni tim kada se probudila iz kome nakon što je država Tennessee prošlog tjedna neuspješno pokušala izvršiti smrtnu kaznu. Pedesetogodišnjakinja je prva osoba u Sjedinjenim Američkim Državama koja je preživjela ubrizgavanje smrtonosne injekcije.

Šokantno buđenje u bolnici

Odvjetnik Randy Spivey izjavio je da se Pike probudila u utorak, suprotno svim medicinskim prognozama. Do ponedjeljka navečer liječnici su vjerovali da je nastupila moždana smrt te se planiralo isključivanje aparata za održavanje na životu.

​- Na šok svih nas, uključujući medicinsko osoblje, Christa se probudila i počela govoriti - rekao je Spivey.

Njegova klijentica odmah je zatražila odgovore o tome što se dogodilo. Odvjetnik je pojasnio da Pike ima puno kognitivne zbunjenosti, ali je itekako svjesna da ju je država pokušala pogubiti.

Christa Pike enters a Knox County Criminal Court
Foto: J. Miles Cary

​- Prema mojim saznanjima, prve riječi su joj bile: "Gdje sam ja i tko ste vi?" Mislim da je sada ljutita i zbunjena zbog svega - dodao je odvjetnik.

Opekline, upala pluća i otečene ruke

Pokušaj pogubljenja prekinut je 30. rujna nakon što su joj ubrizgane dvije doze pentobarbitala. Umjesto u krvotok, lijek se nakupljao u njezinom tkivu zbog problema s venama, na što su njezini odvjetnici ranije bezuspješno upozoravali sudove.

Danas se nalazi u bolnici u Nashvilleu, gdje je očekuje iznimno dug oporavak. Uz opekline i plikove, Pike se bori s upalom pluća i krvnim ugruškom u jednoj ruci.

Witness John North with WBIR recounts the planned execution of Christa Pike at Riverbend Maximum Security Institution
Foto: DENNY SIMMONS / THE TENNESSEAN

​- Ruke su joj toliko natekle da izgledaju poput napuhanih kirurških rukavica. Ne može gutati pa još nije jela, a i dalje je vezana lisicama za bolnički krevet - objasnio je jedan od odvjetnika iz njezinog tima.

*uz korištenje AI-ja
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