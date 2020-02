Čije su ovo livade? Bandić htio osigurati milijune podobnima...

Žalosno je to. Svi znaju da je nemoralno, znaju da je i svinjarija, ali ipak se žele ukrcati na taj vlak i traže svaki način za prenamjene. Preko noći neki zgrću milijune.

Objašnjava nam to stručnjak koji se već desetljećima bavi prodajom nekretnina u Zagrebu. Moli da mu ne spominjemo ime jer mora raditi s klijentima, ali još jedan pokušaj prenamjena zemljišta u Generalnom urbanističkom planu ga je iživcirao.

- Vrlo je jednostavno. Kad parcele koje su rezervirane za parkove ili zaštitno zelenilo postanu građevinsko zemljište, cijena raste od 10 do 20 puta. Umjesto da grad zemljišta koja je godinama čuvao iskoristi za dizanje standarda i kvalitete života, prenamjene su put za brzu zaradu i dugoročno su loše. Sigurno je netko nekad htio graditi i na Zrinjevcu, ali je bilo dovoljno pameti da se takve stvari spriječe - zaključuje.

A kako smo već izvijestili, amandmanima u zadnji tren su stranka gradonačelnika Milana Bandića, a u manjoj mjeri i HDZ pokušali prenamijeniti čak 530.000 četvornih metara zelenih, sportsko rekreacijskih i zemljišta za društvenu namjenu u građevinsku. Nakon pritiska javnosti danas su sporni amandmani povučeni, ali naša otkrića zorno pokazuju kako bi se okoristili i visoki stranački dužnosnici.

Milan Bandić je u zadnji tren povukao 71 amandman, a to su u njegovu klubu obrazložili time što su doživjeli napade i kritike od javnosti. HDZ je povukao četiri sporna amandmana, također nakon što smo objavili da njima pogoduju i svojim članovima. Ali da nije bilo pritiska javnosti, možda bi sve prošlo i bilo usvojeno.

Amandmana i vlasnika zemljišta je mnogo pa smo izvukli samo neke od najzanimljivijih primjera. Da su amandmani prošli, milijune bi zaradili i dva HDZ-ovca: Dražen Bilokapić i Ante Sučić.

Pozlaćivanje šikara i livada u Zagrebu

Bilokapić je jedan od vlasnika zelenih parcela u Novom Zagrebu koje su godinama bile čuvane za park. On je i bio u dva mandata zastupnik u gradskoj skupštini, istaknuti je HDZ-ov gospodarstvenik, pa su ga stavili i u HDZ-ovo gradsko stručno povjerenstvo za Zagrebački holding. On na više čestica ima ukupno 5500 četvornih metara uz Ulicu SR Njemačke, između kvartova Sloboština i Travno. Prenamjenu je tražila Stranka Milana Bandića za ukupno 14 hektara, a cijela zelena površina za park bi završila u stambeno-poslovnoj namjeni. Bandićevci su obrazložili amandman i prenamjenu time da se radi o zapuštenoj livadi. Među vlasnicima je upravo Bilokapić.

Zastupnik Tomislav Tomašević (Zagreb je naš) izračunao je da će Bilokapić imati od ove prenamjene korist od 5,5 milijuna kuna.

- Prema podacima gradske Službe za vrednovanje nekretnina, u tom kvartu je vrijednost zemljišta namjene Z1 oko 15 eura za kvadrat, a mješovite namjene oko 150 eura. Prema službenim podacima, Dražan Bilokapić je vlasnik tri zelene parcele od ukupno 5500 kvadrata te će, ako amandman bude izglasan, zbog prenamjene u mješovitu namjenu zaraditi oko 5,5 milijuna kuna - objavio je Tomašević.

Drugi HDZ-ovac je Ante Sučić, odnosno njegova obitelj. On je trenutačno i član nadzornog odbora Hrvatske pošte, a također vodi zagrebački odbor za gospodarstvo HDZ-a.

Kotroverzni Sirijac i neboderi

On je i direktor u tvrtki Sanac koju vodi Zdravka Sučić. I upravo je Zdravka Sučić vlasnica parcele ukupne površine više od 5000 kvadrata u Gornjem Stenjevcu. HDZ traži svojim amandmanom da ta zona, koja je sad zelena, postane stambena.

Tu je mnogo teže napraviti procjenu povećanja vrijednosti zemljišta, ali po okvirnim cijenama, toj parceli bi porasla cijena zemljišta oko 360.000 eura.

Sučićeva tvrtka Sanac ima i zemljište u Novom Zagrebu, malo manje od 11.000 kvadrata. I ono je sad u zelenilu, a HDZ je tražio da postane mješovita namjena “jer na zemljištu sad raste ambrozija”. Ako uzmemo istu procjenu vrijednosti zemljišta prije i poslije, da je amandman prošao, vrijednost zemljišta bi porasla za 1,5 milijuna eura. Također, HDZ je prije povlačenja želio “pomoći” i da Abdulmounem Haoui, kontroverzni Sirijac koji je donirao Milana Bandića, može graditi neboder. On je u javnosti poznat jer su ga građani optuživali za prevare sa stanovima. Njegove tvrtke su vlasnice čestica u Novom Zagrebu, uz Islandsku ulicu i Aveniju Većeslava Holjevca. Izgradio je na njima nelegalno autopraonicu, a izgleda da ju je kasnije legalizirao I proširio. To zemljište već ima objekte, pa više vrijedi. Ali vrijedilo bi još više od ostalih koje smo spomenuli jer se na njemu može graditi neboder.

- Za visoku gradnju u Novom Zagrebu je cijena kvadrata između 300 i 400 eura - kaže nam stručnjak za nekretnine.

Na malo manje od 10.000 četvornih metara zarada bi bila oko tri milijuna eura. Inače, u pravnim krugovima se priča da su za to zemljište, kojemu su formalno vlasnici Haouive tvrtke, zainteresirani puno veći igrači. Radi se o iznimno atraktivnoj parceli.

- Ako smo gradonačelniku rekli da nećemo prihvatiti amandmane gdje ide prenamjena iz zelene površine u nešto drugo, onda isto tako smatramo da možemo biti principijelni i da naš bilo koji amandman koji ide iz prenamjene zelene površine u nešto drugo ne možemo staviti u proceduru - objasnio je Kazimir Iljaš iz HDZ-a zašto su ipak povukli četiri amandmana ne spominjući stranačke kolege koji bi se od toga okoristili.

Inače, HDZ nije htio danas odustati od svojih 11 amandmana koji nisu sporni. A njihov cilj je da se odgodi odlučivanje o cijelom GUP-u koji je kritizirala i stručna javnost. Sjednica Skupštine na kojoj se raspravljalo o GUP-u nije još završila.

Na stranici Skupštine službeno je objavljeno očitovanje gradonačelnika o amandmanima HDZ-a.

- Gradonačelnik je razmotrio preostalih 11 amandmana Kluba gradskih zastupnika HDZ-a te iste ne prihvaća iz istih razloga iz kojih je povukao i vlastite amandmane. Naime iako su amandmani podneseni u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba isti nisu prošli odgovarajuću proceduru, a koja se prvenstveno odnosi na sudjelovanje stručne i druge zainteresirane javnosti, te ne odražavaju stručni stav izražen u Konačnom prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba - stoji u dokumentu Milana Bandića.

Politička igra oko potpore Mikiju

Usvajanje 11 HDZ-ovih amandmana značilo bi da bi ponovno svoje mišljenje moralo dati Ministarstvo graditeljstva. Ono nema rok za davanje mišljenje o amandmanima.

- Stav je jasan. Ako se amandmanima žele raditi bitne promjene poput prenamjena zemljišta, onda je potrebna i nova javna rasprava - kaže nam sugovornik iz Ministarstva graditeljstva.

To bi značilo da bi za mjesec dana ponovno morala biti pred zastupnicima odluka ili da usvoje GUP kakav jest ili da ponove javnu raspravu koja bi sigurno trajala do iza izbora u rujnu. Jer Bandić drži saborsku većinu Vladi, a ako mu HDZ sruši GUP, on bi mogao uskratiti svoju potporu. S druge strane, HDZ ne želi u Zagrebu biti prozivan da su usvojili štetan GUP, ali žele ostati u koaliciji. Jako su naljutili Bandića. On je zato i tražio da HDZ povuče amandmane te usvoje GUP. Inače i on “može skinuti rukavice”.

- Jedino pošteno i korektno je da se povuku svi amandmani i izglasa GUP koji je prošao dvije javne rasprave. Tko se bude ponašao drugačije, ili ima nešto ispod stola ili želi zaustaviti razvoj grada - rekao je Bandić.

Oporba: Napravili ste nazakoniti cirkus

Oporba je cijelu situaciju nazvala vezanom trgovinom Bandića i HDZ-a te zahtijevala da se prekine taj cirkus, a GUP ne ide na usvajanje, nego da građani na referendumu odluče žele li takav urbanistički plan.

- Znali ste da ono što ste predložili amandmanima nije u skladu sa zakonom. Nije odgovaralo vama ni HDZ-u da se počne rasprava o amandmanima koji nisu zakoniti, tako da ih stignete povući. Ovaj cirkus očito ima šire značenje - rekao je Zvane Brumnić iz SDP-a.

Nezavisni Marko Torjanac istaknuo je kako ovo nisu ni farsa, ni teatar apsurda, ni cirkus.

- Jer sve te kategorije imaju neku svrhu i spoznaju, a ovdje svrhe nema. Ovo je bahata obična trgovina koja je postala javna. Ovo je užasno - rekao je.

Anka Mrak-Taritaš (Glas) istaknula je kako njihov klub neće podržati GUP jer u njemu nisu uvaženi interesi građana Zagreba.

Tema: Hrvatska