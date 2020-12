Cijele obitelji dolaze na Sv. Duh: ‘Moram jesti u pučkoj kuhinji, zbog korone sam izgubio posao'

Imao sam posao, dom i topli obrok, onda sam ostao bez svega. Nikad nisam mislio da ću morati prositi za hranu, rekao je korisnik pučke kuhinje

<p>Pučka kuhinja na Svetom Duhu u Zagrebu svakodnevno je sve donedavno pripremala tristotinjak obroka, koje bismo podijelili svima onima koji taj dan dođu na ručak. No broj korisnika tijekom epidemije i potresa u Zagrebu povećao se za više od 20%, tako da nam je pomoć itekako potrebna. Sad znamo pripremati i do 600 toplih obroka na dan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Rekao je to fra <strong>Vladimir Vidović</strong>, voditelj pučke kuhinje, koji je u humanitarnoj akciji “Obrok za obrok” u utorak otvorio adventsku kućicu Kod fratara, u “drive in” obliku, ispred pučke kuhinje na adresi Sveti Duh 33 u Zagrebu.</p><h2>Nude samostansku sarmu</h2><p>- Naš cilj je bio jasan od samog početka, svojim sudjelovanjem u manifestaciji Advent u Zagrebu senzibilizirali smo širu javnost za ljude u potrebi, socijalno ugrožene te sve one kojima je potrebna pomoć u osiguravanju vlastite egzistencije. Svojom smo nazočnošću ponudili svim gostima, posjetiteljima, turistima i svim zainteresiranima tradicionalna jela iz samostanske kuhinje. Sav prihod koji smo ostvarili bio je namijenjen djelovanju pučke kuhinje na Svetom Duhu - rekao je fra Vladimir Vidović.</p><p>Naručenu hranu i piće isporučivat će od 16 do 22 sata u dvorištu kuhinje, u koje ćete moći doći osobnim vozilom. U ponudi će biti samostanska sarma, domaće kobasice, ajvar, med, domaći likeri, kuhano vino, medenjaci i jedno vegetarijansko jelo. Kupnjom jednog obroka osigurat će se obrok za potrebite u pučkoj kuhinji. Odmah smo pitali za recept samostanske sarme.</p><p>- To je sasvim obična sarma, ali ima jedan tajni sastojak, koji vam neću otkriti, to je tajna nas fratara - šali se fra Vladimir.</p><p>Dok smo razgovarali, red ispred pučke kuhinje bio je golem. Pitali smo fratra je li to uobičajeno.</p><p>- Nažalost, osim porasta broja ljudi koji trebaju našu pomoć promijenio se i njihov profil. Sve je više obitelji koje skrivećki dolaze po svoj obrok jer ih je sram. Do jučer su imali posao, dom i topli obrok, a odjednom su ostali bez ičega. Osim toga, jako se povećao i broj mladih, to me žalosti. Ne sjećam se da je nekad bila ovako loša situacija, a bojim se da nam ni budućnost nije najsvjetlija, ali ne smijemo gubiti nadu i vjeru. Proći će i ova iskušenja - rekao nam je fra Vladimir Vidović te dodao da svi koji mogu trebaju pomagati.</p><p>'Imao sam sve, a sada ništa'</p><p>- Vrlo rigorozne mjere zbog pandemije traže od nas dodatan napor, pa i onaj financijski. Hranu od ožujka dijelimo vani, ispred pučke kuhinje, jer zbog poštovanja mjera ne možemo omogućiti siguran boravak korisnicima u prostorima kuhinje. Situacija je vrlo ozbiljna i zahtjevna. Zato smo u ovim teškim i izazovnim vremenima odlučili učiniti dodatan napor kako bismo osigurali sredstva za svoj rad - kaže fratar.</p><p>Dok smo razgovarali s našim sugovornikom, prišao nam je jedan gospodin srednjih godina te nam je suznih očiju rekao kako nikad nije mogao zamisliti da će morati prositi za hranu.</p><p>- Imao sam siguran posao i sve je bilo dobro, a onda zbog pandemije sam ga izgubio, a račune i kredite nisam mogao plaćati. U roku od nekoliko mjeseci nisam znao kamo ću i što ću. Molim sve ljude za solidarnost. Nisam mogao zamisliti da ću biti ovdje, strašno - ispričao nam je kroz suze.</p>