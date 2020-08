U sudaru na cesti izme\u0111u Maslenice i Zatona Obrova\u010dkog te\u0161ko je ozlije\u0111en njihov otac (49) i jo\u0161 jedna djevoj\u010dica (9), najbolja prijateljica njegove starije k\u0107eri. On je djecu u ponedjeljak vodio na kupanje na more, a stradali su na povratku. Podsjetimo, u ponedjeljak je oko 18.15 sati na Audi A4, kojim je upravljao otac djevoj\u010dica, naletio Fiat Punto zagreba\u010dkih tablica koji je vozio 66-godi\u0161njak. Audiju je na raskri\u017eju oduzeo prednost prolaska. O\u010devidom, kojim je rukovodio zamjenik \u017eupanijskog dr\u017eavnog odvjetnika, utvrdili su da se Fiat kretao iz Obrovca u smjeru Sv. Roka i na raskri\u017eju nije propustio Audi koji je imao prednost prolaska, a koji se kretao iz smjera Jasenice u smjeru Zatona Obrova\u010dkog.

Fiat nije ni stao. Udario je u Audi, koji se od udarca prevrnuo na krov i proklizao 50-ak metara dalje, gdje je udario u betonsko postolje rampe koja se spu\u0161ta kad je zbog vjetra zatvoren promet.

- U\u017eas - opisuje nam kratko nesre\u0107u s mukom u licu mje\u0161tanka i dodaje da se ina\u010de na tom raskri\u017eju vozila ba\u0161 ne sudaraju, a ovakvu tragediju ne pamti. Djevoj\u010dice su stradale na mjestu, dok su te\u0161ko ozlije\u0111enu 9-godi\u0161njakinju i 49-godi\u0161njaka iz smrskanog vozila izvla\u010dili vatrogasci. Bili su zarobljeni i da bi do\u0161li do njih morali su rezati lim automobila. Njih je Hitna pomo\u0107 prevezla u Op\u0107u bolnicu u Zadru, gdje su im nakon pru\u017eanja lije\u010dni\u010dke pomo\u0107i lije\u010dnici otkrili brojne slomljene kosti. Nalaze se izvan \u017eivotne opasnosti. Djevoj\u010dica je navodno zadobila prijelom noge te druge ozljede i porezotine, dok je mu\u0161karac zadobio vi\u0161estruke prijelome.

Zbog o\u010devida prometne nesre\u0107e dionica ceste D-54 bila je za sav promet zatvorena od 19.40 do 1.10 sati.

Mje\u0161tani Gra\u010daca su u utorak od \u0161oka ostali nijemi. Tragedija ih je stra\u0161no pogodila. Ka\u017eu da se radi o divnoj i skladnoj obitelji, dragim ljudima.

Kako su nam rekli, otac djevoj\u010dica ina\u010de radi u inozemstvu i o malenima je tijekom njegova izbivanja s puno ljubavi i pa\u017enje brinula njihova majka.

Ka\u017eu da je svakodnevno vodila djevoj\u010dice u \u0161etnju ili do parka. \u010cesto su znali i svi \u010detvero oti\u0107i do mora na kupanje, no u ponedjeljak majka djevoj\u010dica nije mogla s njima, nego je po\u0161la prijateljica starije k\u0107eri.

- I mi \u010desto idemo odavde do mora na kupanje, pa povedemo ili susjede ili prijatelje, a u vrijeme nesre\u0107e se ina\u010de vra\u0107amo s mora. Stra\u0161no, \u0161to re\u0107i na ovu tragediju. Te curice su stalno bile zajedno. Sje\u0107am se da su \u010dak i u vrijeme korone snimile zajedni\u010dki video. Taj spot se prikazivao na televiziji. Ina\u010de sam svaki dan vi\u0111ala djevoj\u010dice, sestrice. Uvijek bi ih majka vodila u \u0161etnju, u park, ili pak tijekom \u0161kole do \u0161kole. Mla\u0111a je pak bila sva zvrckasta, preslatka djevoj\u010dica. Nezamislivo mi je da ih vi\u0161e nema - s tugom nam govori poznanica obitelji i dodaje da joj je nezamisliva bol i tuga kroz koju prolaze roditelji i \u010dlanovi obitelji zbog gubitka djevoj\u010dica. Te\u0161ko ozlije\u0111ena djevoj\u010dica, koja se nalazi na lije\u010denju u Op\u0107oj bolnici Zadar, ina\u010de stanuje nedaleko od stradalih djevoj\u010dica i najstarije je od \u010detvero djece u obitelji.

Iz zadarskog \u017dupanijskog dr\u017eavnog odvjetni\u0161tva rekli su kako su tijekom o\u010devida, uz prisutnost vje\u0161taka prometne struke, izdvojeni svi bitni materijalni tragovi.

- Slijedi nam ostatak posla kako bismo utvrdili sve okolnosti vezane uz nastanak ove prometne nesre\u0107e. U tijeku je i kriminalisti\u010dko istra\u017eivanje nad 66-godi\u0161njim voza\u010dem osobnog vozila Fiata zbog izazivanja prometne nesre\u0107e sa smrtnom posljedicom - rekli su nam u policiji.

Na sudu voza\u010du zbog ove nesre\u0107e prijeti od tri do 15 godina zatvora.

Voza\u010d Fiata oduzeo je prednost i zabio se u Audi u kojem su bile djevoj\u010dice. Auto je od siline udarca zavr\u0161io na krovu te je tako klizao \u010dak 50 metara. Zaustavio se kod rampe kraj ceste.\u00a0 \u00a0 \u00a0

Te\u0161ke nesre\u0107e ne doga\u0111aju se slu\u010dajno, one su skup nesretnih okolnosti izazvanih ljudskim pogre\u0161kama, rekao nam je u analizi te\u0161ke prometne nesre\u0107e sudski vje\u0161tak za promet Goran Husinec.

Prema njemu, ovo je tipi\u010dni primjer \u201cljetne nesre\u0107e\u201d u kojoj ljudi olako sjedaju za volan.

- Ovdje su se poklopile \u010detiri nesretne okolnosti. Prva je gruba nepa\u017enja voza\u010da koji je uzrokovao kriti\u010dnu situaciju i prometnu nesre\u0107u. Druga je nemaran voza\u010d koji je vjerojatno i\u0161ao prebrzo i nije prilagodio brzinu vo\u017enje - smatra vje\u0161tak koji se u karijeri susreo sa sli\u010dnim te\u0161kim nezgodama. Kao tre\u0107u stvar je izdvojio jednog od \u010detiri naj\u010de\u0161\u0107ih ubojica u prometu - pojas, odnosno nevezanje. Ba\u0161 zbog toga, ali i alkohola, droge te brzine, prometna policija diljem Hrvatske imala je organiziranu akciju prevencije nesre\u0107a i ka\u017enjavanje voza\u010da:

- \u010cetvrta nesretna okolnost je da se Audi, ina\u010de sigurno vozilo, preokrene na krov i nezgodno udari u \u010dvrstu prepreku - ka\u017ee Husinec.

\u00a0

