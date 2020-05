Cijeli Krk zavijen u crno: 'Veliki gubitak, Franjo je bio izniman'

Smrt nadaleko poznatog i poštivanog vinara, ugostitelja i hotelijera Franje Toljanića (46), koji je u petak oko 19.40 izgubio život u padu s motocikla U Vrbniku, nedaleko reciklažnog dvorišta, potresla je i šokirala ne samo Vrbnik, Krk, Rijeku i Kvarner već i cijelu Hrvatsku. Njegov iznenadni odlazak ožalostio je i bivšu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarević, koja je na krštenju Toljanićevog 12. djeteta bila posebna gošća.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Točan uzrok smrti još uvijek se rasvjetljuje dok se njegovi prijatelji od njega opraštaju na društvenim mrežama i paljenjem svijeća na mjestu tragične nesreće. Cijeli otok zavijen je u crno i nitko ne može vjerovati da renomiranog vinara i vlasnika hotela Gospoja više nema.- Smrt našeg dragog prijatelja veliki je gubitak, ne samo za obitelj, već za sve nas koji smo ga poznavali i s njim surađivali, za vinarstvo općenito, ugostiteljstvo, gospodarstvo, hotelijerstvo... Bio je osoba od značaja, poštovan ne samo na domaćoj nego i široj sceni. Jedan izniman, pošten, vrijedan, jednostavan, susretljiv, pristupačan čovjek, uzoran otac i suprug, jedna ogromna stijena o koju se razbijao val i jako nam je teško što ga više nema. Ne znam što se točno dogodilo, nagađa se da je možda i srce bilo u pitanju, što ne bi čudilo uzimajući u obzir što je sve njegov posao podrazumijevao jer on je bio angažiran u mnogočemu, tu je vinotel na Krku, nekoliko vinoteka, najavljivao je i otvaranje pršutane, bavio se i politikom i bez obzira na to što je sve to vrlo uspješno obavljao i sve lijepo posložio to je nemili tempo, opterećenje i stres. Ovo je jako težak dan za sve nas, djeca su nam zajedno išla u školu... Strašan neočekivan gubitak, velika tuga. Najiskrenija sućut obitelji, počivao u miru dragi Franjo - s tugom u srcu kazao je Toljanićev prijatelj, suradnik i direktor PZ Vrbnik Marinko Vladić.

Foto: VEDRAN KARUZA / NOVI LIST /



Podsjetimo, neprežaljeni Toljanić još kao mladić nastavio je obiteljski posao započet još 1987. godine, kada su njegovi roditelji, poljoprivrednici koji su se cijeli život bavili vinogradarstvom i stočarstvom, otvorili prvi pansion u kojem su još kao tinejdžeri radili Franjo i njegova sestra. Obiteljski biznis s godinama se postepeno širio tako da je 1995. otvoren restoran i vinarija s njihovom prvom žlahtinom.



Logičan nastavak niza investicija Toljanić je okrunio 2016. godine otvorivši prvi hrvatski vinotel, butik hotel Gospoja koji je sagrađen prema projektu renomiranog riječkog arhitekta Idisa Turata. Radilo se o 35 milijuna kuna teškoj investiciju, a hotel je kategoriziran s četiri zvjezdice, ujedno poznat i po sobama koje su nosile nazive autohtonih sorti vinove loze poput lokalnih žlahtina, brajdica ili sansigot, ali i drugih hrvatskih kao što su dalmatinske babić, plavac mali i pošip, istarska malvazija, slavonska graševina, prigorska kraljevina...

Foto: PIXSELL

Za svoj rad krčki vinar dobio je brojne nagrade - od one za najbolji europski pjenušac, do nagrade za menadžera godine u izboru Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika 2018. Bio je jedan od prvaka "izvorno hrvatske", najnagrađivanije žlahtine u posljednjih 20 godina, autohtone bijele vinske sorte priznate ne samo kod nas već i na tržištu EU i SAD-a. Njegov trud, rad i uspjeh doslovno je proslavilo otok Krk, a njegova ekskluzivna Gospoja, kako se zvala vinarija, svrstala ga je na sam vrh liste najpopularnijih hrvatskih vina. Život je posvetio obitelji, vinogradima i vinu no ono čim se Franjo najviše ponosio bila je njegova velika obitelj i ljubav prema ožalošćenoj supruzi Katarini i njihovo 12-ero djece od 2 do 23 godine, obožavao ih je i disao za njih.

- Nema te mjere i tog novca koji može parirati bogatstvu koje nam pruža naša obitelj. Iako sam do sada uspio u mnogim zacrtanim poslovnim ciljevima i na dobrom sam putu ispuniti ih još, najveći cilj mi je djecu odgojiti u poštene, dobre i zadovoljne ljude - istakao nam je Toljanić u posljednjem intervjuu koji smo imali s njim kada nas je s obitelji srdačno ugostio u svom domu na Krku.

Foto: PIXSELL



- Mnogi moji prijatelji ‘bježe’ od kuće i viču kako jedva čekaju malo se maknuti od svoje žene i djece, ali kod mene je situacija zapravo obrnuta. Ja jedva čekam vratiti se doma svojoj obitelji - govorio je Franjo Toljanić prije dvije godine za 24sata.

- Nikome ništa ne namećemo i puno razgovaramo s djecom. Kroz igru i druženje učimo ih i motiviramo, a vikendom zajedno radimo u konobi, etiketiramo i punimo boce ili beremo grožđe u polju. Ni u čemu nema razlike među muškima i ženskima, ali Krk je i inače specifičan po tom. Ipak cure malo više pomažu po kući, a dečki u polju - objašnjavao je tada Franjo, uvjeravajući nas kako se sve u životu stigne kad su čovjeku posloženi prioriteti.

Često je izjavljivao i ljubav prema svojoj supruzi kojoj se divio i koju je upoznao još u srednjoškolskim danima, otkad su postali nerazdvojni. U braku su proveli 23 sretne godine, a imati toliko djece, kazali su, nije bio nikakav zajednički plan, nego nešto što je ishod njihove međusobne ljubavi, poštovanja, tolerancije i razumijevanja.

- Ništa nismo započinjali bez pouzdanja u Boga i obiteljske molitve. Naša filozofija je vrlo jednostavna - ne čini drugome ono što ne želiš sebi i to nam se kroz cijeli život pokazalo ispravnim, a sve se kroz godine vraća kroz našu divnu djecu - prije dvije godine kazala nam je sada ožalošćena Toljanićeva supruga Katarina.