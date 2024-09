Cijeli razred u Zagrebu ispisao se zbog jednog učenika: 'Škola je iscrpila sve mogućnosti'

Počela je nova nastavna godina, a iz četvrtog razreda jedne zagrebačke osnovne škole ispisalo se 14 od ukupno 16 učenika zbog dječaka koji je, kako navode roditelji, zlostavljao ostatak razreda. Ravnateljica te zagrebačke škole za 24sata je potvrdila informaciju da se ispisalo 14 učenika iz tog razreda.

Tu je temu na konferenciji za medije povodom početka nove školske godine komentirala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Na početku je pozdravila sve školarce i dala nekoliko osnovnih informacija o ulaganju o škole i vrtiće.

- Zagreb ima 8000 prvašića. Uložili smo preko 250 milijuna eura u vrtiće i škole i to samo u zgrade. Otvorili smo 23 vrtića i škole. U tijeku su radovi vrijedni preko 80 milijuna eura za otvaranje novih vrtića. U sustav koji je bio podinvestiram, napokon se ulaže - kazala je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Komentirala je slučaj te zagrebačke osnovne škole.

- Jasno je da ne samo u Zagrebu, škole nisu ekipirane da se nose s međuvršnjačkim nasiljem. Situacija je eskalirala u jednoj zagrebačkoj školi. Davno je propise trebalo mijenjati da škola ima jače ovlasti. Bitan je element uključivanje socijalnih radnika za škole. To zagovaraju struka i pravobraniteljica - kazala je Dolenec.

Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje također se osvrnuo na ovu temu.

- Dijete o kojem se radi počelo je ići edukacijskom rehabilitatoru koji je zaposlen u toj školi. Škola je učinila sve što je mogla u skladu s propisima. Učinila je sve što je mogla. Škola je iscrpila sve mogućnosti. Pozvani smo na sastanak u Ministarstvo znanosti i obrazovanja da se iznađe riješenje koje je u njihovoj nadležnosit. Nadamo se da će Ministarstvo ovo kao i ostala prilagoditi propise tako da i sve druge škole imaju snažnije alate da se nose sa sličnim situacijama - rekao je Juroš.

Pročelnik ureda za obrazovanje: Razumijem frustraciju

Rekao je da su roditelji dobili niz odgovora od ureda i usmeno i pismeno i na sastancima.

- Odvjetnica možda želi reći zašto nismo dali informacije o konkretnom djetetu. Razumijem frustraciju, no nikad nećemo dijeliti osnovne zdravstvene informacije o djetetu. No dobili su ostale informacije. Postoji niz akata na razini države. Jedan je protokol u slučaju nasilja u školama. Svi propisi daju se na škole. Nadležnost osnivača je iznimno ograničena kad se nasilje dogodi nadežni za stručnu podršku i kontakte za škole. No škola ima pedagoge, psihologe koje već Ministarstvo zapoškljava i oni su nadkležmni za kontakt prema nadležnim tijelima Ministarstvu. CZSS-u ili Agenciji za obrazovanje. U ovom slučaju sve što propisi predviđaju, škola je napravila. Istražila je svaku drugu mogućnost. Pomoćnici u nastavi se mogu dodijeliti pojedinom slučaju bez pisane suglasnosti roditelja, što je potrebno u svim slučajevima gdje se ne mogu dobiti suglasnosti roditelja za tim.

Škoal je iscrpila svaku mogućnost koju je imala po propisima. Očekujemo i pozivamo da se unaprijede propisi vezane uz pedagoške ovlasti škole i nadležnih tijela socijalne skrbi i porpisi uz suradnju roditelja i škole. Ne mogu reći da je išta vezano uz slučaj, no vidi se da postoji potreba u ovom slučaju - rekao je Juroš.

Grad Zagreb, kazao je, više može učiniti za vrtiće nego za škole jer je njima poslodavac država.

Dolenec je dodala da suradnja s Ministarstvom treba biti puno bolja, a ne da se dodaje, međusobno dopisuju dopisima.

Ravnateljica se u ponedjeljak ne javlja

Kako smo rekli ravnateljica te škole kazala je kako je točno da se ispisalo 14 učenika tog razreda. Rekla je i da će se u ponedjeljak vidjeti točno stanje, međutim ravnateljica nam se danas nije javljala na poziv.

U nedjelju je za 24sata rekla da se "nisu svi roditelji javili, tako da moraju vidjeti što će biti kad počne nastava u ponedjeljak".

- Sve rješavamo u dogovoru s Gradskim uredom za obrazovanje. U mojoj dugogodišnjoj praksi kako učiteljice tako i ravnateljice škole, ne znam da se ikad dogodilo da se cijeli razred ispisao. To još nisam doživjela, nažalost očito se događa.

Roditelji su maknuli djecu od djeteta koje se na neki način nije prilagodilo razredu i za kojeg oni tvrde da ih je, otkad je došao u školu zlostavljao. Roditelji su osjetljivi, nitko ne voli da mu dijete bude izloženo komentarima i takvim situacijama gdje se ne osjeća dobro. Mi smo učinili sve što smo mogli - kazala je za 24sata ravnateljica te zagrebačke škole.

Na upit što je škola poduzela u tom slučaju, dala nam je do znanja da joj se ne sviđa što je zovemo u nedjelju.

- Ne mogu odgovoriti što smo učinili, zovete me u nedjelju kad mi je neradni dan, već godinu trpim napade na sebe. Mi smo učinili sve što je u našoj ovlasti, dalje su institucije na redu za radnje za koje škola nema ovlasti. Poduzeli smo sve da riješimo tu situaciju. Dječak je neko vrijeme individualno radio s učiteljicom tako da ostala djeca nisu dolazila u kontakt s tim dječakom i to više mjeseci. Zaštitili smo i njega i ostale. Ostali roditelji se boje dalje situacije s njim u razredu. A ostaje li taj dječak u razredu ili ne, to ne znamo - kazala nam je učiteljica.

Neki ispisali i braće i sestre djece iz tog razreda

Od roditelja te škole doznajemo kako su neki ispisali i sestre i braću djece tog 4. razreda koja pohađaju ostale razrede te škole jer su razočarani činjenicom da škola nije zaštitila njihovu djecu od zlostavljanja, kako tvrde, jednog učenika.

Ravnateljica kaže da o tome ne zna ništa.

- Mnogi roditelji se jave tek kad su otišli iz škole. Svako ljeto se djeca sele, ne možemo znati sad ništa. Nemamo informaciju, čekamo da počne škola i da vidimo tko će nam doći u školu. Neki se jesu ispisali to znamo, a koliko ne mogu reći, ne mogu više odgovarati na vaša pitanja - zaključila je naš razgovor ravnateljica.

Odvjetnica Ana-Marija Vegar koja zastupa djecu koja su žrtve navedenog dječaka za 24sata je potvrdila da se ispisalo 14-ero djece tog razreda, dok su neki ispisali i stariju djecu iz škole, a neki o tome još razmišljaju.

- U šoku sam zbog razine ignoriranja ovog problema. Nitko nam ne odgovara ni iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, niti iz Gradskog ureda za obrazovanje o tome što će biti u novoj školskoj godini. Ne odgovaraju na naše upite tako da nemamo službene informacije kako misle nastaviti s nastavom u novoj školskoj godini. U ovom je slučaju učinjeno toliko propusta, što je neprihvatljivo. Sad ostala djeca misle da su kriva, a nisu. Osim što sam tražila službene informacije, uz to sam tražila pomoć Gradskog ureda za obrazovanje oko premještaja ostale djece u druge škole. Nikakvu informaciju nismo dobili. U procesu komunikacije s ovim resorom jasno se vidi da je sustav zakazao. Ovo je potpuni debakl i žrtve su na kraju djeca, njih 14 u dobi od 9 i 10 godina koji sad kreću u 4. razred i raseljeni su po drugim školama - rekla je za 24sata odvjetnica Ana-Marija Vegar.

Pravobraniteljica za djecu: Ne sviđa mi se medijsko izvještavanje

Dodaje kako ni roditelji ni ona nisu dobili nikakvu službenu informaciju o početku školske godine i što će biti s tim djetetom.

- Ranije smo dobili obećanje da će se situacija riješiti, no nemamo nikakve službene informacije kako i hoće li uopće. Prije kraja nastave Vijeće roditelja predložilo je školskom odboru smjenu ravnateljice jer nisu zadovoljni kako se vodi škola. Od 17 razred, 14 je bilo za njenu smjenu, 3 suzdržana, a nitko nije bio protiv njene smjene. Na kraju školski odbor čak nije ni glasao o smjeni ravnateljice. Pitam se, hoće li itko za ovo odgovarati? - poručila je odvjetnica Vegar.

Među roditeljima u školi sad kolaju razne informacije, no nemamo ništa službeno s obzirom na to da nam ravnateljica na pitanje što će biti s učiteljicom tog razreda u kojem na kraju ostaje jedan učenik, nije htjela odgovoriti.

Od roditelja pak doznajemo kako se priča da će iz drugog četvrtog razreda prebaciti pola djece u taj razred iz kojeg se ispisalo 14 učenika, no ta informacija, kako smo naveli, nije službena.

Kontaktirali smo i dječju pravobraniteljicu Helencu Pirnat Dragičević, zamolili smo ej da nam komentira situaciju u ovoj zagrebačkoj osnovnoj školi.

- Ne sviđa mi se ovakvo medijsko negativno izvještavanje koje baca sjenu uoči početka nastave - poručila je kratko dječja pravobraniteljica za 24sata uz napomenu da se o svemu možemo čuti u ponedjeljak.