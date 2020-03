'Cijeli sektor trgovine teški je bolesnik, a Vlada ga ne liječi...'

Cijeli sektor trgovine je teški bolesnik, a umjesto da ga izliječi, Vlada se odlučila svojim mjerama na dužu i bolniju smrt. Kaže to Marko Župa, glasnogovornik trgovačkog centra Westgate u kojem je više od 120 trgovaca i koji svi, osim onih s hranom i higijenom, imaju ogromni pad prometa. On kaže da svi imaju fiksne troškove koje ne mogu platiti, a da Vlada u setu svojih mjera nudi uglavnom odgodu plaćanja i mogućnosti jeftinijeg zaduženja.

Režite lude naknade

- Komunalnu naknadu, vodni doprinos, mrežarina HEP-u, sve to je odmah trebalo biti obustavljeno od plaćanja. To radi Italija. Ti troškovi su ionako nelogični i plaćamo ih radili ili bili zatvoreni. To je nemoguće izdržati s ovim padom prometa - kaže Župa.

Istu stvar kažu i brojni ugostitelji kojima je pao promet. Hrvatska Vlada je donijela set mjera, ali s njima neće imati prevelik trošak u proračunu. Najdirektnija mjera koja bi trebala biti brza je ipak pomoć od 3250 kuna za svakog zaposlenog u tvrtkama koje su pogođene krizom.

- Već od ponedjeljka ćemo primati zahtjeve - rekao je ministar rada Josip Aladrović. Država se ipak nije primjerice odrekla PDV-a niti ga je odgodila. Svi oni koji rade i prodaju, stiže im PDV od prošlog mjeseca na naplatu, a nemaju ga čime platiti jer nemaju priljeva novca.

Virus se nevjerojatno brzo širi kroz gospodarstvo i zahvaća sve više tvrtki, a neke su već i krenule s otpuštanjima. Nitko ne zna koliko je dosad ljudi izgubilo posao. Prema zadnjoj anketi HGK čak 80 posto tvrtki u Hrvatskoj osjeća posljedice korona virusa, a 60 posto tvrtki je prijavilo gubitke do pola milijuna kuna. Najpogođeniji su turizam i prijevoz.

- Čak šest posto mikro poduzeća i tri posto velikih kompanija procjenjuje da će se morati ugasiti ako ovo potraje još mjesec dana - zaključuje šef HGK Luka Burilović.

Vlada će odgoditi plaćanja poreza na dohodak, dobit, plaćanje zdravstvenog i mirovinskog osiguranja na tri mjeseca. Tvrtke će moći dobiti i “zamrzavanje” plaćanja rata kredita na tri mjeseca. Bit će dostupni i krediti za poduzetnike koji će biti povoljniji.

- Građani koji su zaposleni u tvrtkama koje su pogođene krizom mogu dobiti odgodu plaćanja kredita na tri mjeseca - rekao je ministar financija Zdravko Marić. Neki poduzetnici s kojima smo pričali kažu i da ove mjere su iznimno male u odnosu na druge Vlade.

Gradovi idu istim tragom

- Ovo je kao andol na otvoreni prijelom noge. Neće ti krediti puno pomoći kada je sve stalo - kaže nam jedan ugledni poduzetnik.

Neki gradovi su se odlučili pomoći.

Dugo Selo, Sv. Nedjelja ili općina Pirovac i Križ primjerice neće naplaćivati vrtić, odgađaju i ovrhe na tri mjeseca, odgađaju naplatu komunalne naknade tri mjeseca i ne naplaćuju najam javnih površina tri mjeseca.

Poduzetnici se boje.

- Imamo nešto robe na zalihama ali ne znam što će biti, pogotovo ako stane prijevoz preko granica. Ove mjere će možda kratkoročno pomoći, ali dugoročno i neće - kaže Mario Žamboki, vlasnik outleta hranom. Kaže i da oni koji su bili na rubu poslovanja, ovu krizu neće preživjeti.

Neke od najvažnijih mjera kojima Vlada želi spriječiti širenje virusa u gospodarstvo. Ali teško će biti dovoljno...

• Odgoda plaćanja poreza na dohodak, dobit, doprinosa za mirovine i zdravstvo

Tri mjeseca poduzetnici neće morati plaćati ta davanja, a možda još i tri ako kriza potraje. Ali onda će im sve doći na naplatu do kraja godine

• Isplata 3250 kuna za plaće radnika kako ih poslodavaci ne bi otpustili

Vlada će platiti minimalac poslodavcima i tako pokriti dio plaća kako ne bi otpuštali. I to ide iz europskog fonda, ne iz proračuna

• I radnici koji su rade u tvrtkama pogođene krizom će moći dobiti odgodu rata

Ipak će na tri mjeseca biti i odgode za plaćanje stambenih i drugih kredita i za građane. Ali oni trebaju raditi u tvrtkama pogođenim koronom.

• Neće biti skuplje cestarine, ali to je za prijevoznike tek kap u moru

Neće biti poskupljenja cestarina i ima popust na ENC. To je zanemariva mjera jer cijeli prijevoznički sektor trpi milijunske gubitke.

• Povoljni krediti za male poduzetnike preko HBOR-a i HAMAG-a

Osigurat će se krediti za mala, srednja i mikro poduzeća po kamati 0,5 do jedan posto. Iznosi su do 100.000 eura. Ukupno 378 milijuna kuna.

• Odgoda plaćanja boravišnih pristojbi, članarine turističkoj zajednici, koncesija...

Time, ali i odgodom plaćanja paušala po krevetu se planira pomoći turističkim tvrtkama, ali će sve doći na na naplatu kasnije.

• Novi, povoljniji krediti i odgoda plaćanja rata za one koji ih ne mogu platiti

Ugrožene tvrtke neće morati plaćati rate kredita koje su podgile preko HBOR-a u suradnji s bankama. Ali ne i odgoda komercijalnih kredita.

• Tvrtke će dobiti kredite kod banaka za plaćanje režija i troška poslovanja

• Interventni otkup viškova u proizvodnji koji bi mogli nastati zbog manje izvoza

• Mjera produženja za stalnog sezonca za tri mjeseca za pomoć turizmu

