Cijeli Trpanj je uznemiren zbog liječnice: Uključio se i DORH...

DORH je počeo istraživati ordinaciju liječnice opće prakse u Trpnju na otoku Pelješcu, zbog optužbi da je uzimala novac za kućne posjete, no u njih nikad nije otišla. Nakon prijava ravnatelju Doma zdravlja i Ministarstvu zdravstva, slučaj je sada preuzeo DORH jer su pacijenti nezadovoljni primarnom skrbi na koju imaju pravo, objavljeno je u emisiji Provjereno na Novoj TV.

Liječnica Dijana Bošnjak je došla raditi u trpanjsku ambulantu prije 12 godina. Pacijent Zoran Suton je odlučio za Provjereno ispričati o problemima koje je imao s njom. Nakon povratka s operacije u Zagrebu, netko je trebao previjati njegove rane, no liječnica nikad nije došla, iako je trebala doći i zapisala da je dolazila. Ona s patronažnom sestrom nije komunicirala pa se Zoran s njom sam morao dogovarati. Zbog te se situacije odlučio žaliti i Ministarstvu.

Dodataka na plaću: Pisala da ide u kućne posjete, a nije išla...

- Naveo sam datume točno u kojima ona nije dolazila, a ispostavilo se da je pisala da je uredno dolazila od prvog dana kad sam ja došao iz Zagreba. Međutim napravila je grešku jer sam ja bio još u Zagrebu dok je ona pisala da je dolazila ovdje u kućne posjete - rekao je Suton, nakon čije je priče i prijave policiji otkriveno da je doktorica Bošnjak zapisivala kućne posjete za brojne pacijente, no nikome nije došla.

Važno je istaknuti i da se za kućne posjete dobiva poseban dodatak na plaću. Da je protiv nje podignuta kaznena prijava, potvrdio je i ravnatelj Doma zdravlja Korčula, Sebastijan Fabris.

Dr. Bošnjak nije htjela komentirati cijeli slučaj.

Pacijent Suton je ispričao za Provjereno da je sve postalo još gore nakon što je prijavio nepravilnosti, pa je na pregled morao u Zagreb, a lijelnica je stornirala nalog za njegov prijevoz sanitetskim vozilom bez ikakve obavijesti i najave. Ispostavilo se da je nalog napisala njezina medicinska sestra, koja ju je i ranije 'spašavala' u takvim slučajevima, jer nje nikad nije bilo.

Protiv liječnice je pokrenut disciplinski postupak, a Provjereno doznaje da je dr. Bošnjak pacijentu Sutonu iz provokacije ispisivala nepotrebne uputnice, poput onih za neplodnost, testiranje na HIV i slično.

No i u slučajevima drugih pacijenata je bilo problema s tom istom liječnicom.

Mato Mačela je osam mjeseci bio na bolovanju zbog mrene, a liječnica je zatvorila njegovo bolovanje po krivoj dijagnozi, a da ga o tome nije uopće obavijestila. I on je cijeli slučaj prijavio Ministarstvu.

Pacijenti su ispričali o problemima prilikom svakog sljedećeg posjeta dr. Bošnjak.

- To su izljevi histerije kad dođete. I ako ne ide njoj u prilog, to je užas. Zalupila bi vratima, tjerala me van - rekao je Zoran Suton.

Neugodnosti je u ordinaciji dr. Bošnjak doživjela i Ana Matković, na koju se doktorica izderala kad je došla na injekciju. Naposlijetku joj je pomogla medicinska sestra, a liječnica je samo otišla iz ordinacije. Nije je bilo u ambulanti ni kad je njezinom suprugu trebala pomoć nakon što je porezao ruku.

Pacijenti su ispričali za Provjereno kako je davala antibiotike naslijepo, a bilo je problema i kod predaje kartona pri premještanju u drugu ambulantu.

'Bilo bi lijepo da liječnici mogu birati svoje pacijente'

Dr. Bošnjak, pak, kaže da se radi o organiziranoj hajki te da je problem u medicinskim sestrama koje su lobirale da pacijenti pišu pritužbe. Osim medicinske sestre, dr. Bošnjak krivi i pacijente, te je u TV prilogu pred kamerama otvoreno počela pričati o pacijentu, čime je zapravo prekršila liječničku tajnu.

- Bilo bi lijepo da liječnici mogu birati svoje pacijente - rekla je dr. Bošnjak.

Jedna od tih medicinskih sestara ispričala je da je morala napustiti svoj posao, koji je voljela, radi te liječnice, a na nju se žalila čak i čistačica.

- Njen pas je non stop je bio u ordinaciji. On se penjao po krevetima, spavao. Ja sam to sve čistila i trpila - ispričala je čistačica Vera Brkić i dodala da joj je dr. Brkić ostavljala papiriće s uputama da sve očisti, a došlo je i do skrivanja pribora pa je sve prijavila ravnatelju. Dala je otkaz kad je opet morala čistiti ordinaciju dr. Bošnjak.

Ravnatelj Doma zdravlja kaže kako čini sve što je u njegovoj moći. Učiniti može malo, dodaje, ako je riječ o usmenim pritužbama, no pritužbi u svakom slučaju ima dosta. Problem nisu riješili ni ravnatelj ni Ministarstvo, sada je sve preuzeo DORH.

Nitko od ljudi koji su istupili, govore, nemaju ništa protiv nje kao osobe, ali zahtijevaju adekvatnu primarnu skrb.

Tema: Hrvatska