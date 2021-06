Znate svi za onu čuvenu predodžbu koja ilustrira efikasnost hrvatskog birokratskog aparata. Na toj stereotipnoj slici hrvatski uhljeb iz trećeg ešalona, recimo zamjenik pročelnika u gradskom poglavarstvu, nakon što je radio sa strankama od 9 do 10.30, odmorio se u pauzi do 13 sati te obilato ručao, efikasno ubija preostale sate do kraja radnog vremena igranjem pasijansa na računalu.