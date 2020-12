Cijelu noć branili kuće u Podgori od poplava, strahuju od odrona

Najveći problem bili su zakrčeni potoci iznad mjesta, pa je voda umjesto potocima tekla cestama. Vozači se pozivaju na oprez jer je zemlja natopljena pa može doći do odrona na cestama

<p>Vatrogasci i komunalne službe do kasno u noć čistili su zakrčene potoke zbog kojih su bujice poplavile brojne kuće i podrume u Podgori.</p><p>Iako kiša pada i jutros, situacija u Podgori je pod kontrolom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Poplava u Podgori</strong></p><p>- Najveći problem bili su zakrčeni potoci iznad mjesta, pa je voda umjesto potocima tekla cestama, tako su nastajale poplave. Jučer smo očistili sve potoke i problema više nema, iako kiša pada cijelo jutro. Vozače svejedno pozivamo na oprez jer je zemlja natopljena pa može doći do odrona na cestama. Pratimo situaciju i spremni smo za intervencije, rekao nam je Stjepko Mrsić, zapovjednik DVD-a Podgora.</p><p>Da se situacija smirila potvrdio nem je i Ante Miličić, načelnik Podgore:</p><p>- Sinoć se radilo do jedan sat, potoci su očišćeni i situacija je pod kontrolom. Privatne kuće više su stradale, ali o štetama ćemo više znati za nekoliko dana, rekao nam je Miličić.</p>