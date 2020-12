Bujice poplavile Podgoru: Muža sam držala da me ne odnese, voda je izlazila čak iz zahoda...

Pola Podgore je plivalo, sada se malo stabilizirala situacija, ali i dalje pada kiša, kaže zapovjednik DVD-a Podgora. Dodao je da cijelu večer nisu stali s intervencijama i da će na njima biti većinu noći

<p>Uže i šire splitsko područje u četvrtak je zahvatila jaka kiša koja je u Trilju uzorkovala poplavu, a duž magistrale odrone zemlje. U Podgori nedaleko Makarske voda je probijala kroz WC školjke i plavila kuće, a autima se uopće nije moglo prometovati. U cijelom kaosu naši su čitatelji pronašli pozitivnu stranu, mogli su "surfati" na vodi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jaka poplava u Podgori </strong></p><p>- Trenutak surfanja je bio sretni trenutak moga dečka koji me uspio prenijeti preko vode da spasimo auto jer bi mene bujica odnijela - rekla je čitateljica i sumirala situaciju u ovom malom dalmatinskom gradu. Bujica koja nosi sve pred sobom!</p><p>- Na cesti su bageri i vatrogasci, a autima ne možemo iz mjesta jer su oko nas uzbrdice, a cesta je puna kamenja pa nije sigurno - priča. Kiša i dalje pada, ali se situacija ipak malo smirila.</p><p>Međutim, neće svi imati mirnu noć. U Ulici Ivana Gorana Kovačića su se začepili potoci, voda je išla niz ulicu i bila je visine oko pola metra.</p><p>- Bujica je bila tako jaka da sam se držala za muža da me ne odnese. S glavnog trga smo micali aute da se ne razbiju jer je voda nosila granje i kamenje veličine rukometne lopte - objašnjava čitateljica iz Podgore.</p><p>Poslala je fotografije kuće u suterenu u kojoj boravi za vrijeme ljetnih mjeseci. </p><p>- Kroz zahod je izlazila voda i plavila ostatak kuće - kaže i dodaje kako vatrogasci ne staju cijelu večer s intervencijama.</p><p>Čitatelj poručuje kako se promet u Podgori preusmjerava u nekoliko dijelova grada, a boji se da kiša neće prestati ni u noći.</p><p>- Ovakvu poplavu ne pamtim zadnjih 20 godina - jasan je bio <strong>Stjepko Mrsić</strong>, zapovjednik postrojbe DVD-a Podgora koji je s još 20-ak vatrogasaca od 14.30 na terenu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poplava u Podgori </strong></p><p>- Ne brojimo intervencije već idemo s jedne na drugu i vjerojatno ćemo tako većinu noći. Pola Podgore je plivalo, sada se malo stabilizirala situacija, ali i dalje pada kiša - dodao je.</p><p>Kaže kako su vatrogasci oko 20 sati završili s prokopavanjem dva glavna potoka, izvadili su drvlje i kamenje koje su skupilo unutra pa su sada protočni. Iako i dalje ima problema u manjim potocima, voda se spustila.</p><p>- U gradu su poplavljeni poslovni prostori, trgovine i ugostiteljski objekti, ali i kuće. Najvažnije nam je sada ispumpati sve poplavljene zatvorene prostore da bi ljudi mogli normalno živjeti - objašnjava.</p><p>Poručuje kako su veliku štetu uzrokovali neprohodni potoci, a cestama je bilo teško prometovati i zbog odrona.</p><p>- Najveći je odron bio kod središnje autobusne stanice, potpuno je zaustavio promet, međutim, i to je riješeno do večeri - rekao je.</p>