Cijena korone: Na bolovanja HZZO isplatio milijardu kuna

Od veljače do kraja listopada, odgovorio nam je HZZO, na bolovanja su isplatili 1,05 milijardi kuna, što je 15 posto više nego u istom razdoblju 2018. godine, odnosno oko šest posto više nego u tom periodu lani. Korona je itekako koštala zdravstvo. 

Već nekoliko dana ne uspijevamo, međutim, dobiti podatak o tome koliko je od sredine travnja, kad je uvedena famozna dijagnoza U07.2, zabilježeno takvih bolesnika i njihovih bolovanja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i dalje ne otkriva podatak o broju ljudi koji su u statistiku zavedeni kao "vjerojatan Covid".

Neslužbeno doznajemo da je na terenu tolika zbrka da niti sami ne znaju koliko je takvih Covid bolesnika, dijagnosticiranih bez testiranja - na temelju kliničke procjene obiteljskog liječnika. 

Stožer je, međutim, jučer potvrdio ono o čemu smo prije pisali - da te pacijente ne ubrajaju u dnevnu statistiku novozaraženih.

Država ni sama ne zna koliko ih ima i ne ubraja ih u dnevno novozaražene, no dr. Krunoslav Capak tvrdi da je broj tih pacijenata neznatan.

Kako, pitamo se, ako podatak navodno ni sami ne znaju? Unutar Capakova HZJZ-a može se, naime, čuti da svi s dijagnozom "vjerojatni Covid" moraju biti upisani u registar zaraznih bolesti, ali se s tim upisom kasni jer je broj testiranih bolesnika, za koje se zna da su pouzdano zaraženi korona virusom, opteretio sustav. 

Ako "vjerojatno zaražene" ne upisuju u dnevni izvještaj novozaraženih, onda je jasno da imamo znatno više zaraženih nego što se to službeno prikazuje, te je onda i logično da je zadnjih dana došlo do usporavanja rasta i da vladajući to koriste u poduzimanju ili nepoduzimanju daljnjih koraka.

S druge strane, već neko vrijeme svaki se dan, izuzev vikenda, testira oko 8000 ljudi, što dovodi do zaključka da smo dosegnuli plafon dnevnog testiranja. 

Capak je jučer nekoliko puta naglasio kako nismo dosegnuli plafon dnevnih testiranja PCR-om. Kaže da se radi na tome da svi - pozitivno testirani i ovi koji su upisani kao vjerojatni slučajevi, ubuduće idu u dnevnu bazu novozaraženih. Tek. A što je s dosadašnjima? 

Ministar Radovan Fuchs rekao je kako se u školama uočava pad broja pozitivne djece - na kraju listopada bilo ih je 1440, a danas ih je 1119 . I to, moguće, ima veze s manjim brojem testiranja.