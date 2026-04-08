Pogledjte kakve su cijene nafte nakon primirja Amerike i Irana

Cijene nafte su u srijedu naglo pale, obveznice su ojačale, a burze snažno porasle, nakon što je dvotjedno primirje na Bliskom istoku protumačeno kao mogući korak prema trajnijem miru i ponovnom pokretanju izvoza nafte i plina iz zemalja Perzijskog zaljeva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je pristao na dvotjednu obustavu bombardiranja i napada na Iran te da su u tijeku pregovori o dugoročnom mirovnom sporazumu.

Terminski ugovori na američku naftu pali su za oko 9 posto, na približno 103 dolara po barelu. Istodobno su terminski ugovori na indeks S&P 500 porasli za 1,6 posto, dok je dolar oslabio u odnosu na druge valute.

Foto: Majid-Asgaripour

Terminski ugovori upućuju na rast azijskih burzi, koje su posljednjih tjedana bile pod pritiskom rata i visokih cijena energije, a prinosi na 10-godišnje američke državne obveznice također su porasli.

Dolar je na početku trgovanja u Aziji pao na najnižu razinu u posljednja dva tjedna, dok su euro, jen, australski i novozelandski dolar snažno porasli nakon što je Trump objavio da je dogovoreno dvotjedno primirje s Iranom.

Japanski jen ojačao je za 0,6 posto prema dolaru, na 158,68 jena za dolar. Euro je porastao za 0,7 posto, na 1,167 dolara, dok je britanska funta ojačala za 0,7 posto, na 1,3385 dolara. Australski dolar skočio je 1,3 posto, na 0,7068 dolara, a novozelandski dolar porastao je 1,4 posto, na 0,5810 dolara.

Trump je ranije prijetio širokim napadima na civilnu infrastrukturu Irana. Nakon objave o primirju, tržišta su spremnija na preuzimanje većeg rizika, i to manje od dva sata prije isteka Trumpova roka da Teheran ponovno otvori Hormuški tjesnac.

Indeks američkog dolara, koji mjeri njegovu vrijednost u odnosu na košaricu od šest glavnih valuta, pao je za jedan posto, na 98,97 bodova, što je najniža razina u dva tjedna.

Porasle su i kriptovalute: bitcoin je ojačao za 3,4 posto, na 71.664,41 dolar, dok je ether skočio 5,7 posto, na 2.234,78 dolara.