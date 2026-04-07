Trumpova jeziva poruka: Cijela civilizacija će umrijeti večeras!

Donald Trump objavio je grozomornu poruku.

- Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće. Međutim, sada kada imamo potpunu i totalnu promjenu režima, gdje prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizirani umovi, možda se može dogoditi nešto revolucionarno prekrasno, TKO ZNA? Saznat ćemo večeras, jedan od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj povijesti svijeta. 47 godina iznude, korupcije i smrti konačno će završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana - objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Američki predsjednik je dao Iranu ultimatum do sutra u 2 ujutro da otvori Hormuz. Zaprijetio je da će uništiti Iran ako se Teheran ogluši i da su u stanju demolirati državu od 90 milijuna ljudi u roku od četiri sata.