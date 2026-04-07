Trumpova jeziva poruka: Cijela civilizacija će umrijeti večeras!

Piše Filip Sulimanec,
Trumpova jeziva poruka: Cijela civilizacija će umrijeti večeras!
Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće, napisao je Donald Trump

 Donald Trump objavio je grozomornu poruku.

- Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće. Međutim, sada kada imamo potpunu i totalnu promjenu režima, gdje prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizirani umovi, možda se može dogoditi nešto revolucionarno prekrasno, TKO ZNA? Saznat ćemo večeras, jedan od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj povijesti svijeta. 47 godina iznude, korupcije i smrti konačno će završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana - objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

BLIŽI SE ULTIMATUM Iranski predsjednik: Ja i 14 milijuna Iranaca smo spremni poginuti za domovinu
Iranski predsjednik: Ja i 14 milijuna Iranaca smo spremni poginuti za domovinu

Američki predsjednik je dao Iranu ultimatum do sutra u 2 ujutro da otvori Hormuz. Zaprijetio je da će uništiti Iran ako se Teheran ogluši i da su u stanju demolirati državu od 90 milijuna ljudi u roku od četiri sata.

Komentari 19
Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...
LUKSUZ ČELNICE SAMOBORA

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...

Petra Škrobot iz Fokusa pravda se kako je njezin ured trebao obnovu i novi namještaj i jer su stari izgled ismijavali: 'Proizvodi nisu rezultat luksuza radi dojma, već promišljenog pristupa uređenju prostora...'
UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!
HOROR U DVORU VELIKI TABOR

UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!

Na tradicionalnoj manifestaciji u Dvoru Veliki Tabor jedan od topova iz kojih se pucalo je, prema riječima svjedoka, 'raznio muškarca'
Zagorje se oprašta od omiljenog 'lovca na traktore': 'Srećko, bio si dobričina, čovjek velikog srca'
TRAGEDIJA NA USKRSNI PONEDJELJAK

Zagorje se oprašta od omiljenog 'lovca na traktore': 'Srećko, bio si dobričina, čovjek velikog srca'

Od Juričana se na društvenim mrežama opraštaju prijatelji i poznanici

