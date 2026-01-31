Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ PLUS+

Naša cijena za pristup najrazvijenijima članicama EU - viši porezi i manje pomoći

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Naša cijena za pristup najrazvijenijima članicama EU - viši porezi i manje pomoći
Zagreb: Predstavljanje najnovijeg OECD-ovog ekonomskog izvješća o Hrvatskoj | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vlada bi trebala depolitizirati javna poduzeća, srediti zemljišne knjige, ubrzati dozvole... Osim zadnjeg, sve to je već jako dugo obećavano, a nije učinjeno

Admiral

Kako smo ušli u EU, već dugo nismo slušali preporuke onih čiji želimo biti članovi i koji uvijek imaju istu strukturu. Prvo pohvala na učinjenim pomacima, a onda kreće ALI... Pa se navodi što sve Hrvatska može “poboljšati”, “optimizirati”, “fiskalno urediti”, “osnažiti”, koje “izazove” treba riješiti, a sve kako bi više “konvergirala” razvijenim članicama. Takvu jednu prezentaciju je u petak održao glavni tajnik OECD-a Mathias Cormann.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'
AFERA U CRNOJ GORI

EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'

Mirjana Pajković, bivša crnogorska državna tajnica, u središtu je skandala nakon objave eksplicitnih snimki nje i savjetnika predsjednika Dejana Vukšića. Samo za 24sata ispričala je detalje prijetnji, ucjena i pritisaka...
STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje
PREMINULA U BOLNICI

STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje

Djevojka je prelazila pješački prijelaz iako je za pješake na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. Preminula je u bolnici
Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!
NOVI PREOKRET

Srušili presudu bivšem policajcu iz Osijeka koji je usmrtio mladu Mihaelu. Sve kreće ispočetka?!

Visoki kazneni sud (VKS), kako neslužbeno doznaje Jutarnji, ukinuo je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku, što znači da će se Smažilu za ovaj stravičan zločin ponovno suditi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026