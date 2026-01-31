Naša cijena za pristup najrazvijenijima članicama EU - viši porezi i manje pomoći

Kako smo ušli u EU, već dugo nismo slušali preporuke onih čiji želimo biti članovi i koji uvijek imaju istu strukturu. Prvo pohvala na učinjenim pomacima, a onda kreće ALI... Pa se navodi što sve Hrvatska može “poboljšati”, “optimizirati”, “fiskalno urediti”, “osnažiti”, koje “izazove” treba riješiti, a sve kako bi više “konvergirala” razvijenim članicama. Takvu jednu prezentaciju je u petak održao glavni tajnik OECD-a Mathias Cormann.

