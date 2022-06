Iz Petrola upozorili: Prijeti nam nestašica goriva zbog sankcija

Vlada je novim mjerama odlučila obuzdati ogroman skok cijena goriva pa će smanjenjem trošarina i ograničenjem marže od srijede gorivo čak i pojeftiniti u odnosu na današnju cijenu.

Prema procjeni, trošak mjera je oko 130 milijuna kuna mjesečno, rekao je premijer Plenković i dodao da bi se tim okolnostima trebali prilagoditi i trgovci i distributeri, no neki upozoravaju na otežanu opskrbu.

- Već danas se suočavamo s nedostatkom dizela i benzina na tržištu. No, zbog embarga EU-a na rusku naftu očekuju se dodatni poremećaji u opskrbi i dodatni pritisak na maloprodajne cijene. U takvim uvjetima, u kojima je ponuda goriva ograničena, državno ograničavanje cijena umjetno potiče veću potražnju, a time i više cijene kada se one ponovno prestanu ograničavati. Subvencije smatramo najprikladnijim državnim mjerama na način koji ne ruši postojeće poreze i pristojbe - kažu u Petrolu te poručuju da će, s obzirom na to da nova uredba stupa na snagu u srijedu, danas zadržati trenutačne maloprodajne cijene naftnih derivata na prodajnim mjestima Petrola i Croduxa u Hrvatskoj, prenosi Večernji.

Oni smatraju da bi se cijene trebale prilagođavati svakih tjedan dana, a ne kao što je sada odlučeno, svaka dva tjedna.

Iz Ine kažu da će poštovati odluku Vlade, kao i dosad.

