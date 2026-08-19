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MEĐUNARODNO TRŽIŠTE

Cijene nafte lete prema 100 dolara, raste strah oko Hormuza

Piše HINA,
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Cijene nafte lete prema 100 dolara, raste strah oko Hormuza
Foto: Reuters
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Cijene nafte na međunarodnim tržištima porasle su u srijedu iznad 91 dolar, na najvišu razinu od kraja lipnja, odražavajući zabrinutost trgovaca oko prolaska tankera kroz Hormuški tjesnac i kontinuiranim poremećajima u opskrbi

Na londonskom tržištu barelom se u srijedu nešto prije podneva trgovalo po cijeni za 54 centa višoj nego na jučerašnjem zatvaranju, od 91,56 dolara. Na američkom tržištu barel je bio skuplji za 59 centi i koštao je 85,53 dolara. Cijene su tako na oba tržišta dosegnule najvišu razinu od kraja lipnja, a u fokusu trgovaca ponovno je bio Hormuški tjesnac i sigurnost plovidbe.

"Uvjerenost u siguran prolazak i dalje je na niskoj razini, a obujam pomorskog prometa zadržava se daleko ispod normalnih razina. Zbog te kontinuirane neizvjesnosti u cijene nafte i dalje se uračunava cijena geopolitičkog rizika", rekao je glavni tržišni analitičar KCM-a Tim Waterer.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da se trenutačno ne održavaju nikakvi pregovori s Iranom, naglasivši da je Hormuški tjesnac otvoren, čime je osporio tvrdnje vlade u Teheranu, koja, pak, ističe da je taj strateški pomorski put zatvoren.

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Privremeni sporazum o primirju istekao je u ponedjeljak, a viši iranski dužnosnik rekao je za Reuters da će nakon diplomatskog zastoja Iran zauzeti „ofenzivni položaj“, no u utorak nije bilo izvještaja ni o američkim ni o iranskim napadima.

Plovidba i dalje neizvjesna

Prije početka američko-izraelskih napada na Iran posljednjeg dana veljače, kroz Hormuški tjesnac dnevno je transportirana oko petina svjetskih isporuka nafte i ukapljenog prirodnog plina i poremećaji u plovidbi tom strateškom rutom još uvijek su glavni problem za energetska tržišta.

"Komercijalna plovidba kroz Hormuški tjesnac i dalje je u gotovo potpunom poremećaju, dok se nesuglasice oko uvjeta upravljanja pomorskim prometom nikako ne rješavaju", rekao je Ahmad Assiri iz brokerske kompanije Pepperstone.

Iračka vlada objavila je u utorak da je odobrila mehanizam za izvoz iračke nafte putem specijaliziranih međunarodnih i domaćih kompanija kroz nekoliko izvoznih kanala. Ugovori u okviru novog mehanizma trajat će tri mjeseca, s početkom 1. rujna, stoji u priopćenju objavljenom nakon sjednice vlade.

MEĐUNARODNO TRŽIŠTE Cijene nafte opet porasla
Cijene nafte opet porasla

Činjenica da je cijena barela u Londonu premašila 91 dolar signalizira da trgovci uračunavaju višu premiju na rizik, a cijene bi se možda mogle vratiti i na troznamenkastu razinu, dodao je Assiri iz Pepperstonea.

U prvoj polovini kolovoza isporuke nafte iz luka na zapadu Rusije pale na oko 2,3 milijuna barela dnevno, 15 posto ispod početnog plana utovara, uslijed poremećaja u crnomorskoj luci Novorosijsk.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u utorak bio skuplji za 2,08 dolara nego u ponedjeljak i stajao je 89,57 dolara.

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