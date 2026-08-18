Cijene nafte opet porasla

Cijene nafte na međunarodnim tržištima premašile su u utorak 90 dolara zbog oslabljenih nada u okončanje rata na Bliskom istoku nakon što je Iran objavio da će biti "ofenzivniji", a SAD isključio obnavljanje primirja iz lipnja, što je rasplamsalo strahovanja o dugoročnim poremećajima u opskrbi. Na londonskom tržištu barelom nafte trgovalo se po cijeni višoj za 20 centi nego na jučerašnjem zatvaranju, od 91,07 dolara. Na američkom tržištu barel je bio 49 centi skuplji i koštao je 84,99 dolara. Ranije su na oba tržišta cijene nakratko dosegnule najvišu cijenu od kraja srpnja.

Visoku razinu cijena podržala je odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da neće produljiti američko-iransko primirje i kontinuirana zabrinutost o sigurnosti prolaza tankera u Hormuškom tjesnacu, objasnili su analitičari ING-a u izvješću. Pregovori o uspostavljanju mira i normalizaciji tranzita naftnih tankera kroz taj strateški tjesnac došli su do zida, rasplamsavši strahovanja od produljenja sukoba koji su SAD i Izrael pokrenuli napadima na Iran 28. veljače.

Iran će održavati blokadu Hormuškog tjesnaca sve dok SAD ne ispuni uvjete privremenog sporazuma potpisanog u lipnju, rekao je u utorak za iranske državne medije glavni iranski pregovarač Mohamad Bager Galibaf. Trump je ranije izjavio da je taj sporazum "gotov". Galibafovi komentari uslijedili su nakon što je neimenovani viši iranski dužnosnik u ponedjeljak za Reuters rekao da će Iran prijeći na "potpuno ofenzivnu" vojnu poziciju jer su diplomatski napori za trajno okončanje rata došli do zida.

"Nedostatak bilo kakvog sporazuma imat će utjecaj na očekivanja o cijenama nafte u četvrtom tromjesečju, pa čak i u 2027. godini", rekao je čelnik odjela za energetska istraživanja singapurske DBS Banke Suvro Sankar. Nešto nafte iz regije uz Perzijski zaljev izlazi kroz Hormuški tjesnac, no dnevno tjesnacem prolazi manje od 10 tankera. Saudijska državna naftna kompanija Saudi Aramco prošli je tjedan ponovno počela na tankere utovarivati naftu unutar Hormuškog tjesnaca i nudi barele za utovar putem transfera s broda na brod uz luku Fudžairu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Iranske vlasti vjerojatno mogu u potpunosti zaustaviti naftne tokove kroz Hormuški tjesnac kad god zaključe da je to prikladno", rekao je za Reuters analitičar kompanije SEB Research Bjarne Schieldrop. U odvojenom postupku Iran već neko vrijeme pregovara s Omanom o upravljanju Hormuškim tjesnacem, a vlada u Teheranu navodi da su nadomak sporazuma. No, Trump je na te pregovore odgovorio prijetnjom da će bombardirati Oman, dugoročnog američkog sigurnosnog partnera.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u petak bio skuplji za 2,06 dolara nego u petak i stajao je 87,49 dolara.