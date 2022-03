Cijene premium dizelskih goriva probile granicu od 15 kuna

Osnovni benzin "eurosuper 95" od utorka se na većini benzinskih postaja u Hrvatskoj prodaje po 13 kuna što je 82 lipe skuplje nego jučer, osnovni "eurodizel" poskupio je za 1,40 kunu, dok su dizelska premium goriva skuplja od 15 kuna po litri.

Po podatcima s tražilice jeftinijeg goriva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te portala cijenegoriva.info, cijena osnovnog eurosupera 95 na benzinskim postajama Ine, Petrola, Croduxa, Lukoila i još nekih distributera od danas iznosi 13 kuna, dok je dosadašnje cijena bila 12,18 kunu po litri.

Nešto je veći porast cijene kod osnovnog eurodizela, koji na većini postaja od danas stoji 13,91 kunu po litri, a bio je 12,51 kunu. Premium dizelska goriva probila su plafon od 15 kuna po litri.

Tražilica jeftinijeg goriva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pokazala je da od utorka Ina prodaje svoju benzinsku "stotku" za 14,06 kuna, dok im je "eurodizel class plus" 15,03 kune. Eurosuper 95 class plus od danas se prodaje za 13,67 kuna.

Prošli je tjedan, odnosno do jučer, litra eurosuper 95 class plus na postajama Ine stajala 12,72 kune po litri, dok im se eurosuper 100 class prodavao po 13,11 kuna.

I na Lukoilu eurosuper 95 ecto prodaje se za 13,67 kuna, a bio je 12,72 kune za litru.

Crodux za litru eurosupera 100 traži 14,11 kuna (bio 13,24 kune), dok Q Max eurosuper 100 na postajama Petrola stoji 14,11 kuna (bio je 13,24 kune). "Stotka" na Tifonu stoji 13,93 kune, bila je 13,26 kuna po litri.

Cijena premium dizelskih goriva probile su granicu od 15 kuna. Tako se od danas Inin eurodizel class plus, kao i Lukoilov eurodizel ecto prodaju po cijeni od 15,03 kune, dok je to gorivo još do jučer bilo 13,56 kuna.

Na Tifonu eurodizel premium stoji 14,96 kuna po litri (skok sa 13,67 kuna) dok Crodux svoj eurodizel maxpower i Petrol svoj Q Max eurodizel prodaju po cijeni od 15,08 kuna po litri (bio je 13,86 kuna).

Portal cijenegoriva.info objavio je da je spremnih benzina od ponoći skuplji za 41 kunu, a dizela za 70 kuna.

Vlada je na očekivanu eksploziju cijena goriva prošli tjedan reagirala dvama uredbama, kojima je fiksirala maržu trgovaca naftnih derivata na osnovni eurosuper i eurodizel te na plavi dizel, a privremeno je smanjila i trošarine na dizelsko i benzinsko gorivo.

Tako je uredbom o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata ukupna marža za dizelsko i benzinsko gorivo fiksirana na 75 lipa po litri, a na plavi dizel na 50 lipa po litri.

Izmjenama Uredbe o trošarinama država je, pak, na rok od 90 dana smanjila trošarine na dizelsko i benzinsko gorivo, i to za 40 lipa po litri bezolovnog motornog benzina te 20 lipa po litri dizelskog goriva.

Na osnovu tih mjera Vlada je procijenila da će se rast cijena osnovnog eurosupera i eurodizela uspjeti zadržati u rasponu od 80 lipa do 1,20 kuna po litri, dok bi bez tih mjera realni tržišni porast iznosio oko dvije kune.