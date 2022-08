Cijene struje na burzama 5 puta veće: 'Ako nam ne pomognu, ne znam kako ćemo izdržati zimu'

Cijena električne energije na burzi je sad 5 kuna po kilovatsatu (kWh), a kad se dodaju naknade, porez i trošarine dolazi se, kaže nam energetski stručnjak Marko Bišćan, do cijene od 5,5 do 6 kuna po kilovatsatu. Trenutačna cijena po kilovatsatu električne energije koju sad plaćamo je kunu, odnosno od 1,1 do 1,2 kune ako se uračunaju i svi porezi i naknade u cijenu. HEP će u rujnu objaviti nove cijene struje.