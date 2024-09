'Cijene su visoke, treba zaštiti umirovljenike koji žive najteže'

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u subotu da su cijene u trgovinama jako visoke, te poručio da treba zaštiti one koji žive najteže, a to su umirovljenici čija je prosječna mirovina ostala na 40 posto prosječne plaće, za što je kriva nesposobnost Vlade. "Iz ne znam kojeg razloga nikad se nisu potrudili izračunati nekakvu održivu formulu za mirovine", rekao je Milanović prilikom obilaska ZeGeVege festivala. Upozorio je pritom da je prosječna mirovina ostala na 40 posto plaće, isto kao kad je on bio premijer, ali u puno težim uvjetima.

"Tada je za to bilo opravdanja, koje ja nisam tražio, ali ni umirovljenici nisu tada prosvjedovali. Bili su svjesni kako stvari stoje", kazao je Milanović koji, nasuprot Vladi, očekuje poskupljenja uslijed rasta cijene plina i struje.

Upitan je li za državni intervencionizam u određivanju cijena energenata, rekao je da treba zaštititi one koji žive teže, a to su umirovljenici.

"Imamo Vladu koja se razmeće i hvasta, a ja bih rekao da mirovine stoje ovako nisko prije svega zbog njihove nesposobnosti, a ne zbog toga što se to nije moglo riješiti", kazao je Milanović.

Smatra da prosječna mirovina treba početi rasti i biti viša od 40 posto prosječne plaće. "S tim se ne da živjeti jer plaće jesu nominalno rasle, ali i inflacija s kojom Hrvatska prvi put u 30 godina ima iskustvo i opet se vraća".

Plenković nije napravio prekršaj s policijskim gliserom

Vezano za korištenje helikoptera, Milanović je ponovio da je on predsjednik i vrhovni zapovjednik pa će to i nadalje biti njegova odluka. Objasnio je da ga u pravilu na Hvar prebacuju helikopterom jer je sigurnije i brže.

Upitan je li pogrešno što je otvoren predmet protiv premijera Andreja Plenkovića, kako bi se ispitalo je li preko mjere plovio policijskim gliserom, Milanović je rekao da Plenković nije napravio nikakav prekršaj.

"On, kakav je da je, on je premijer i kad ide na otok, može ići trajektom, može ići ratnim brodom, a u oba slučaja će biti policijski brod od 30-ak metara", kazao je dodavši kako u tom smislu Plenković nije napravio nikakav prekršaj.

Milanović je za sebe rekao da igra fer jer ima osjećaj za "fair play", dok Plenković i njegovi ljudi nisu takvi i to je razlika.

"I njihov predsjednički kandidat, HDZ-ovac Primorac koji o tome cijelo vrijeme šuti, a oni ga uvaljuju u vrlo ozbiljne logičke i političke nevolje. Pričamo o nekakvim izmjenama Zakona u obrani, čovjek naprosto ne smije iz ruka izaći jer ne zna što bi trebao reći", kazao je Milanović.

Premijeru je zamjerio jer štiti predsjednika Uprave Jadrolinije Davida Soptu, umjesto da ga smijeni kako bi se ta kompanija, u kojoj ništa ne funkcionira, restrukturirala.