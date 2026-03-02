Obavijesti

TRŽIŠTA REAGIRALA

Cijene u nebo: Nafta skočila više od 8 % nakon napada na Iran!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: DADO RUVIC/REUTERS

Kako će tržište nafte u konačnici reagirati ovisit će o tome hoće li rat dovesti do dugotrajnog poremećaja prometa kroz Hormuški tjesnac, najvažniju prometnu točku na svijetu za globalnu trgovinu naftom.

Cijene nafte na svjetskim tržištima skočile su u ponedjeljak ujutro više od 8 posto jer se trgovci plaše da bi rat između SAD-a i Irana mogao izmaknuti kontroli i dovesti do velikih poremećaja u opskrbi. Cijena barela na londonskom tržištu skočila je više od 8,5 posto, na 79,10 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 8,1 posto, na 72,40 dolara.

U nizu zračnih napada SAD-a i Izraela na Iran u subotu ubijeni su vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i drugi visoki dužnosnici Islamske Republike. Nije jasno tko će u konačnici vladati četvrtim najvećim proizvođačem nafte u OPEC-u. Kako će tržište nafte u konačnici reagirati ovisit će o tome hoće li rat dovesti do dugotrajnog poremećaja prometa kroz Hormuški tjesnac, najvažniju prometnu točku na svijetu za globalnu trgovinu naftom.

Nakon napada SAD-a i Izraela, Iran je lansirao rakete na Izrael i nekoliko drugih zemalja u regiji, kao i u Hormuški tjesnac.

„Tempo oporavka prometa kroz Hormuz i opseg iranske odmazde ključni za cijenu nafte u idućim danima“, pišu analitičari UBS-a u osvrtu na situaciju na tržištima. Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u nedjelju da će se borbene operacije nastaviti sve dok se ne ispune svi američki ciljevi. Trump je ranije rekao da Iran želi razgovarati i da je pristao na to, ostavljajući otvorenom mogućnost deeskalacije, čime bi se izbjegao veliki, dugotrajni poremećaj.

Promet tankera kroz Hormuški tjesnac već je praktično zaustavljen jer brodarske tvrtke poduzimaju mjere opreza, poručuje konzultantska tvrtka Rystad Energy. Prema podacima konzultantske tvrtke Kpler, u prosjeku je kroz tjesnac 2025. godine prolazilo više od 14 milijuna barela dnevno, što je otprilike trećina ukupnog svjetskog izvoza sirove nafte morskim putem. Oko tri četvrtine tog izvoza ide u Kinu, Indiju, Japan i Južnu Koreju.

Analitičari UBS-a pišu da je tržište možda suočeno sa značajnim poremećajem koji bi cijenu barela na londonskom tržištu mogao podići i iznad 120 dolara po barelu.

„Najgori scenarij je napad Irana na saudijsku naftnu infrastrukturu nakon čega bi uslijedilo potpuno zatvaranje tjesnaca”, kaže Andy Lipow, predsjednik tvrtke Lipow Oil Associates. Cijene nafte bi u tom scenariju skočile za 10 do 20 dolara, kaže Lipow i procjenjuje da za to postoji vjerojatnost od oko 33 posto.

Analitičari Barclays procjenjuju, pak, da bi cijena barela na londonskom tržištu mogla dosegnuti 100 dolara jer se tržište suočava s prijetnjom od poremećaja u opskrbi.

„Kako će ovo završiti u ovom je trenutku neizvjesno, ali u međuvremenu će se tržišta nafte morati suočiti s noćnom morom. Potencijalni učinak na tržišta teško je precijeniti“, pišu analitičari Barclaysa u osvrtu na situaciju na tržištu.

