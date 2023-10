'CijepiSe' odlazi u povijest: Gasi se skupo plaćena stranica za naručivanje na cijepljenje

Stranica "cijepise.zdravlje.hr" će se ugasiti dana 06.10.2023. godine, kao i pripadajuća usluga iskaza interesa za cijepljenje. Na cijepljenje se možete predbilježiti izravno putem portala e-Građani ili uz pomoć Vašeg izabranog liječnika opće/obiteljske medicine. Cijepljenje možete i bez predbilježbe obaviti na cijepnim punktovima županijskih zavoda za javno zdravstvo.

Ovih je nekoliko rečenica osvanulo danas na portalu cijepise.zdravlje.hr koji je gromoglasno najavljen tijekom 2020. nakon što je pandemija uzela maha, a proradio je krajem veljače 2021. No riječ "proradio" možda i nije najbolji odabir, jer je portal bio aktivan samo nekoliko sati nakon čega je opet postao nedostupan, a na njemu je baš kao na nekom šalteru tada osvanula poruka “Probni rad portala dana 23.02. od 18:00 do 21:00 je završio”. Naravno, svi su se zapitali zašto je Ministarstvo zdravstva uopće pustilo u rad portal koji zapravo ne radi, tim više što je oko cijepljenja na terenu vladao totalni kaos, oni s dobrim vezama dobivali su cjepivo preko reda, a svi ostali bili su prepušteni na (ne)milost zakona prirode i moguće zaraze.

A s obzirom da stranica od početka nije radila kako treba, i da ju je zbog svih problema koristilo malo ljudi (a i inače smo imali problema s odazivom na cijepljenje), u javnosti se sve češće počelo postavljati pitanje tko je radio stranicu cijepise.zdravlje.hr i koliko je to plaćeno. No medije je dočekao debeli zid šutnje, i dugo se kopalo i istraživalo koliko je inkasirala tvrtka Cispus iz Zagreba koja je napravila web stranicu i to prema predlošku u besplatnom WordPressu. Izronila je na kraju informacija da je stranica plaćena više od četiri milijuna kuna, no vlasnik Cispusa Vinko Kojundžić to je demantirao, tvrdeći da su dobili nešto manje od 200 tisuća kuna. Inače, Kojundžića se i prije toga dovodilo u vezu s ministrom zdravstva Vilijem Berošem kad je portal Index pronašao fotografije snimljene u Splitu u ljeto 2020. kad je ministar bio u predizbornoj kampanji. Na fotografijama na kojima je snimljen ispred splitskog Crvenog križa u pozadini se može vidjeti Kojundžić kako fotografira Beroša. Obojica su nakon toga priznala da se poznaju zbog poslova koje Cuspis povremeno radi za Ministarsvo zdravstva.