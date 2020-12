Epidemiolog Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo izjavio je za HRT kako se nada da epidemija popušta i da je to posljedica mjera, ali da se to još ne može reći sa sigurnošću.

POGLEDAJTE VIDEO:





- To često zna oscilirati pa ne možemo znati je li ovo oscilacija ili početak trenda pada, najvjerojatnije ćemo sad preko blagdana imati manje oboljelih, manje će se i testirati, naravno, ali treba pričekati do iza blagdana da bismo mogli znati reći - rekao je Kaić te dodao kako sljedećih 10 do 15 dana možemo očekivati porast broja umrlih jer on obično kasni dva tri tjedna za pojavom novooboljelih, a taj je broj sve do prošlog tjedna rastao.

Kolektivni imunitet

Kaić je objasnio kako epidemija ne staje koliko god da ljudi obolijevaju i koliko god visoki bili postotci pozitivnih.

- Jedan od razloga možda je što preboljenje, pogotovo ako nije praćeno teškom kliničkom slikom, ne ostavlja nužno trajni imunitet - govori te dodaje da će vrijeme pokazati koliko će cijepljenje pridonijeti suzbijanju epidemije.

Naglasio je da će trajati mjesecima da dođu dovoljne količine za cijepljenje dovoljnog broja ljudi.





- To će sigurno do ljeta, jeseni trajati, prva ta kampanja cijepljenja, a onda ćemo vidjeti kolika će biti trajna korist od cijepljenja, zbog toga što se zapravo sada još ni ne zna točno trajanje zaštite - rekao je Kaić te dodao kako su objavljeni preliminarni podaci o djelotvornosti cjepiva. Smatra da je ona kod messenger RNA cjepiva kakva su Pfizerovo i Modernino veća od 90 posto.



- Trajanje se ne može procijeniti, ali se zna da sigurno traje dulje od tri mjeseca, djelotvornost tijekom tih kliničkih istraživanja nema naznaka pada s vremenom, rekao je Kaić. Kod vektorskih cjepiva poput AstraZenece djelotvornost je oko 70 posto, ovisno o doziranju, pojasnio je.

Cijepljenje

Zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore Vikica Krolo rekla je da je cjepivo u povijesti medicine najjača javnozdravstvena metoda kojom je spašeno više života na svijetu nego bilo koja druga javnozdravstvena akcija u medicini. Zbog toga ne vidi razloga zašto građani ne bi prihvatili ovo cjepivo ako su prihvaćena i sva ostala.



- Sigurna sam da će se svi građani, a osobito zdravstveni djelatnici koji znaju dobrobiti cijepljenja, itekako odazvati pozivu na cijepljenje protiv Covida da bismo se što prije vratili u normalni život - poručila je Krolo.

Kaić smatra da broj protivnika cijepljenja neće pasti jer za njih "nema spasa", ali da će pasti broj ljudi koji su neodlučni i ne znaju za što bi se opredijelili jer im nedostaju informacije.

- Mogu se cijepiti i oni koji su pozitivni, ali ne razvijaju simptome - izjavio je. Rekao je da su promijenjene količine i plan isporuka cjepiva te da do polovice siječnja sigurno neće ništa biti za obiteljsku medicinu.

- Tijekom siječnja neće doći 125.000 doza, koliko je prvotno bilo predviđeno, već manje - dodao je.