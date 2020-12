Hrvatska je opet oborila crni rekord - u danu smo ostali bez 92 ljudi koji su preminuli nakon infekcije koronom. Početak cijepljenja očekuje se u siječnju, no do sada se svega 50 posto zdravstvenih djelatnika odazvalo dobrovoljnom pozivu.

Za šest dana ističe pooštreni krug mjera s kojima je Hrvatska ušla u djelomični lockdown. No korona brojke su nam i dalje neumoljive. Samo danas imali smo 3327 novih slučajeva pa se očekuje produljenje tih mjera i uvođenje novih o kojima će se više znati ovih dana.



Hrvatska bi kroz mjesec dana trebala dobiti prve doze Pfizerova cjepiva, no već sad se naziru problemi. Popisa dobrovoljaca još nema jer je rok za prikupljanje podataka bio suviše kratak, a bez njega nema ni detaljnoga plana.

Njemačka vježba, mi planiramo

No iz Ministarstva zdravstva kažu:



“Najprije će se cijepiti zdravstveni djelatnici te potom korisnici ustanova socijalne skrbi i zaposlenici tih ustanova, a potom osobe starije od 65 godina te osobe s kroničnim bolestima i težim oblicima drugih bolesti, poput onkoloških. HZJZ je pripremio plan distribucije cjepiva zdravstvenim ustanovama i ambulantama gdje će se provoditi cijepljenje u skladu s uvjetima skladištenja”.



Hrvatska je dosad naručila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvođača za prvu fazu cijepljenja i dodatnih 300.000 doza za kraj 2021. godine. Kako pripremni plan izgleda na terenu, pitali smo epidemiologa Antu Vitaliju.



- Poslali smo svima na terenu zahtjev da se do 16. prosinca očituju o broju ljudi zainteresiranih za cijepljenje, no kako je rok bio kratak, konkretne podatke čekamo do kraja godine. Prema dosadašnjim informacijama s terena, oko 50 posto zdravstvenih djelatnika se očitovalo da će se cijepiti, no to ništa još nije službeno - kaže nam epidemiolog.

Ništa bez 60 posto procijepljenosti

Da bi procjepljivanje bilo učinkovito za stvaranje kolektivnog imuniteta, dodaje, trebalo bi se cijepiti 60 posto populacije, no ne znaju koliki će biti odaziv.

- Prvo cjepivo koje se očekuje u Hrvatskoj jest od ono od Pfizera, koje mora ići u dvije doze s nekoliko tjedana razmaka. Uvjeti za distribuciju su da se čuva na -70 stupnjeva Celzijevih, no mnogo naših zavoda nema takve hladnjake pa sve treba pomno isplanirati - kaže nam Vitalija. Ujedno nam je detaljno i opisao plan kad cjepivo stigne.

- Do dolaska cjepiva moramo imati točan broj ljudi koji će se cijepiti i imena jer se u pet dana cjepivo mora distribuirati i aplicirati. Plan je da se isti dan, kad cjepivo stigne u HZJZ, izvrši distribucija te da se ljudi s popisa cijepe drugi i treći dan od dolaska cjepiva u Hrvatsku. Cjepivo se mora odmrznuti i u roku od dva sata aplicirati - pojasnio je. Cijela procedura se čini komplicirana, no Vitalija dodaje: “Ljudima koji se time ne bave možda i zvuči komplicirano, no nama kojima je to posao nije nikakav problem. Tko je naručen, treba stati u red i to je sve o čemu trebaju ljudi voditi brigu. Ostalo je na nama”. Iz Ministarstva zdravstva ističu kako liječnici opće medicine neće trebati pozivati pacijente da se odazovu cijepljenju niti će za to uvoditi posebne linije.

'Neće građani potpisivati'

- Građani koji se žele cijepiti prijavljivat će se svojim liječnicima obiteljske medicine elektroničkom poštom, telefonom ili izravnim kontaktima tijekom posjeta ili pregleda. Prema Planu cijepljenja, predviđeno je da se pacijenti cijepe kod svojih liječnika obiteljske medicine po uzoru na cijepljenje protiv gripe - kažu iz ministarstva. Potvrđuju i ono što nam je rekao epidemiolog Vitalija.



- Koordinacijom aktivnosti između HZJZ-a i ustanova koje će obavljati cijepljenje organizirat će se takva dinamika isporuke koja će omogućiti skladištenje cjepiva u postojećim hladnjacima u ambulantama do trenutka cijepljenja pacijenata, uključujući i cjepivo proizvođača Pfizera, koje se može skladištiti pet dana u hladnjacima na temperaturi do +4 stupnja Celzijevih - kažu iz ministarstva i na kraju ističu: “Prilikom cijepljenja nije predviđeno da pacijenti potpisuju bilo kakav dokument kojim bi se, kako se neistinito pojavljuje u javnosti, skinula odgovornost s proizvođača cjepiva u slučaju komplikacija”.