Od Ministarstva zdravstva sam dobio poziv da u Saboru organiziramo cijepljenje zastupnika. Do četvrtka u 12 sati Klubovi zastupnika trebaju poslati obavijest o tome tko je zainteresiran, a onda bi se cijepljenje provelo najvjerojatnije dan prije početka nove sjednice, u ponedjeljak 18. siječnja, najavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Do sada su, dodao je, 32 zastupnika preboljelo Covid-19, što je više od 20 posto od ukupnog broja. Među njima je i on sam pa se, rekao je, on sada neće cijepiti.

- Bilo je upita da li je u redu da se zastupnici cijepe prije nekih drugih, a moje shvaćanje toga je da kao političke osobe pošaljemo poruku da se cijepiti treba, da je cjepivo važno u borbi protiv Covida-19 i da to pokažemo vlastitim primjerom - rekao je dodavši kako bi se prvo cijepili oni koji nisu preboljeli bolest i koji spadaju u rizičnu skupinu.

- Ostalo je 119 onih koji nisu bili u dodiru s virusom, vidjet ćemo koliko će ih se javiti za cijepljenje. Zastupnici koji su birani od naroda vlastitim primjerom žele pokazati da se treba cijepiti. Bilo je rasprava da li trebaju svojim primjerom pokazati ili čekati da se cijepe sve ugrožene skupine pa da onda dođu na red, a čini mi se da smo sad našli kompromis jer su se cijepili i predsjednik države, kao i ministri - poručio je predsjednik Sabora dodavši kako ne vjeruje da će biti prevelik broj zastupnika koji će se javiti za cijepljenje te zato smatra da to neće bitno utjecati na dinamiku cijepljenja onih koji najprije trebaju biti cijepljeni.

- Ja ću pričekati šest mjeseci, obzirom da sam prebolio, pa ću se cijepiti krajem ožujka ili početkom travnja - poručio je.

Upitan zašto smatra da će zastupnici uspjeti motivirati ostale na cijepljenje s obzirom na nisko povjerenja građana u politiku, Jandroković poručuje kako Sabor ima svoju ulogu.

- Tu su ljudi koje je narod izabrao i imaju vrlo snažan legitimitet. Prije nekoliko mjeseci na izborima su građani izabrali baš ove ljude i ti zastupnici imaju svoju obvezu prema njima. A po mom mišljenju, u ovom trenutku je njihova obveza pokazati da se cijepiti treba i zato to radimo - istaknuo je.

Čelnik Kluba zeleno-lijevog bloka, Tomislav Tomašević, istaknuo je kako nije sretan time što se nije prvo procijepilo sve rizične skupine i zdravstvene radnike.

- Ići ćemo preko reda i bit ćemo privilegirani ako taj poziv prihvatimo. Ako ga pak odbijemo, ispast će da šaljemo lošu poruku prema javnosti, pogotovo onim skeptičnima koji misle da cijepljenje nije sigurno. Voljeli bismo da se prvo cijepe rizične skupine i zdravstveni djelatnici, a onda među prvima mi kao saborski zastupnici. U Klubu ćemo razmotriti koja opcija je manje problematična - poručio je.

SDP-ov Arsen Bauk istaknuo je kako javne osobe svojim primjerom trebaju potaknuti građane i pokazati da se treba cijepiti.

- S druge strane, činjenica je da više od 20 posto zastupnika već preboljelo Covid-19. S obzirom na prirodu posla prisiljeni smo družiti se i cirkulirati međusobno puno više nego drugi i u tom smislu omogućit će se normalniji rad Sabora - istaknuo je dodavši kako će se on cijepiti.

- I pozivam sve da to učine kada bude dovoljno cjepiva i kada po planu na njih dođe red. Riječ je o simboličnom broju zastupnika, ali simbolično je i da građanima koji su nas izabrali pokažemo da želimo i pozivamo ih da se i oni cijepe - rekao je.

Na pitanje jesu li time zastupnici privilegirani u odnosu na druge građane, Bauk je istaknuo da ima argumenata za oba tumačenja.

- Ali ako će naše cijepljenje uvjeriti barem pet ljudi više da se cijepe, to će biti doprinos poboljšanju zdravstvene situacije. U ovom je trenutku važnije uvjeriti što veći broj građana da se cijepe i da će država u razumnom roku osigurati dovoljan broj cjepiva i kvalitetno organizirati da se dovoljan broj ljudi cijepi - poručio je.

Predsjednik Mosta Božo Petrov vrlo je kritičan prema odluci o organiziranom cijepljenu zastupnika.

- Ne znam odakle im hrabrost da pored ljudi koji stvarno trebaju cjepivo, oni dođu u Sabor i kažu vi ćete se cijepiti. Mene bi iskreno bila sramota koristiti cjepivo dok ga ne prime ljudi koji ga stvarno trebaju i oni s prve crte obrane protiv koronavirusa - poručio je.

Čelnik Domovinskog pokreta, Miroslav Škoro, smatra da postoje skupine koje su ugrožene i koje bi najprije trebale dobiti cjepivo, ali i da je Sabor, s druge strane, zakonodavno tijelo koje bi trebalo biti u stanju funkcionirati.

- Nisam taj koji odlučuje o tome, nisam epidemiolog, niti mogu procijeniti i raditi trijažu, to je odluka saborske većine, to će se nekome dopasti, nekome ne - rekao je.