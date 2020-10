Cijepljenje protiv gripe u ljekarnama od 19. listopada

Cijepljenje protiv gripe u 60-ak ljekarni diljem Hrvatske, uz obavezan recept, bit će organizirano od 19. do 25 listopada, piše u četvrtak Večernji list.

<p>"Nekoliko sati dnevno liječnici će cijepiti građane u ljekarnama. Raspored će biti na našoj web-stranici već danas ili sutra. U svakoj županiji su barem dvije ljekarne u kojima će se moći cijepiti", rekla je <strong>Ana Soldo</strong>, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.</p><p>Kao nikad do sada, od kolovoza pacijenti zovu svoje izabrane liječnike i interesiraju se o cijepljenju protiv gripe te nastoje rezervirati dozu cjepiva. Liječnici ponavljaju već nekoliko mjeseci kako klinička slika može biti znatno kompliciranija ako organizam istovremeno napadne virus influence i koronavirus pa preporučuju da se zaštitimo barem protiv gripe, navodi dnevnik.</p><p>"Proteklih godina vladao je zazor od cijepljenja, no sada je interes za cjepivo protiv gripe znatno skočio, otprilike dvostruko", kaže <strong>Nataša Toskić Ban</strong>, nova čelnica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHom).</p><p>Podsjeća da je cjepivo, kao i uvijek, besplatno za starije od 65, trudnice, kronične bolesnike i zdravstvene radnike. Oni pak koji ne spadaju u te rizične skupine ne mogu samo doći u ljekarnu i kupiti cjepivo jer ono nije u slobodnoj prodaji, već za njegovu kupnju (po cijeni od 96 kuna) trebaju predočiti tzv. privatni, bijeli recept.</p><p>"Recept za cjepivo ne izdajemo u slučaju kontraindikacija, a to mogu biti povišena tjelesna temperatura i akutna respiratorna bolest ili alergija na jaje", napominje Ban Toskić.</p><p>Po recept se mora fizički k obiteljskom liječniku jer, prema riječima liječnice, HZZO nije omogućio da i ti recepti idu kroz CEZIH-ov sustav e-recepata, za razliku od recepata za lijekove i proizvode koji su na HZZO-ovim listama lijekova, donosi <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/cijepljenje-protiv-gripe-u-ljekarnama-od-19-listopada-evo-sto-morate-obavezno-znati-1436794" target="_blank"><strong>Večernji list.</strong></a></p>