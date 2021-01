Hrvatska će morati mijenjati plan cijepljenja, otkrio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Razlog tomu je nedostatak cjepiva. Neke zemlje EU-a požalile su se na sporost distribucije. Alemka Markotić je poručila da nije sve samo politika te da su više puta napomenuli da smo zaštićeni kroz EU.

- Htjela bih istaknuti da sam radila u Imunološkom dugo, nije tako lako, to je novo cjepivo, treba veliki kapacitet da se proizvede velika količina. Provode se skupe i zahtjevne kontrole, one sve moraju biti uredne da bi se cjepivo pustilo na tržište. Ako se nešto ponavlja, onda treba dodatno vremena. Ne postoji proizvođač koji ima savršene sve serije i to može biti jedan da razloga zbog kojega će isporuke možda kasniti. To je normalno i što se događa, ali tako imamo sigurno iskontrolirano cjepiva - istaknula je.

Capak je dodao kako nisu zadovoljni isporukom i da je to "daleko od onoga što smo dogovarali".

- I još nam se dodatno otežava situacija jer su nam na početku dali veće količine pa se sad smanjuje. Mi ćemo uspjeti cijepiti sve koji su dobili prvu dozu, ali morat ćemo obustaviti nova cjepiva jer nemamo dovoljno cjepiva Pfizerovog. Moderna je isto dala manju količinu i jučer nas je obavijestila da će kasniti s isporukom. Mi smo sada u situaciji da moramo restrukturirati naš plan cijepljenja, nemamo dovoljno Pfizera za proširivanje populacije, već ga sad koristimo samo za docjepljivanje. Što se tiče Moderne oni su obećali da nakon što kasne tjedna dana da će iza 1.2. isporučiti sve, nešto više od 11 tisuća doza. Imamo naznake i da će nam nešto od donacija stići koje su nam obećane zbog potresa - rekao je.

Što se tiče cjepiva AstraZenece, Capak je rekao kako i dalje stoji da će se vjerojatno registrirati 29. siječnja te da će distribucija brzo početi.

- Oni su dostavili količine i EU će nam odrediti koje ćemo količine dobiti i u kojem vremenu - poručio je.

Na pitanje kada se očekuje procijepljenost situacije, Capak je rekao da sve ovisi o isporuci cjepiva.

- Spremni smo na brže cijepljenje i širi obuhvat, ali cjepiva trenutno nemamo. Ako nam AstraZeneca isporuči veću količinu, onda bi mi mogli brže cijepiti. Skupa sa svim ostalim dozama je moguće da do ljeta imamo veliku procijepljenost populacije - poručio je.

Dodao je kako će kroz četiri tjedna primiti 18 kutija cjepiva tjedno, a sada će to biti 10 kutija, pa će se taj broj povećavati.

- Smanjili su nam isporuku za 30 posto u sljedećih mjesec dana - dodao je.