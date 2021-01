Krunoslav Capak rekao je kako je u proteklom tjedno bilo 3819, a u ovom 3015 broja zara\u017eenih. Prosje\u010dna incidencija je 245,2, najvi\u0161u incidenciju ima Sisa\u010dko-moslava\u010dka \u017eupanija, a najni\u017eu Istarska.\u00a0

Po incidenciji je Hrvatska na sedmom mjestu u EU. Najvi\u0161u u Europi ima Portugal, nakon njega Irska i \u010ce\u0161ka. \u0160to se ti\u010de smrtnosti, na ljestvici smo na 20. mjestu.\u00a0

Alemka Markoti\u0107 izvijestila je o situaciji s novim sojem korona virusa.\u00a0

- Cijeli znanstveni svijet je zabrinut s pojavama mutiranih varijanti virusa, u prvom redu zato \u0161to se br\u017ee \u0161iri i jer se dokazala i tre\u0107a varijanta koja je krenula iz Brazila - poru\u010dila je Markoti\u0107 i dodala je da su to dodatne promjene i u odnosu na soju koji je nastao u Britaniji.\u00a0

- Taj virus bi mogao izbje\u0107i odgovor antitijelima kod onih koji su ih razvili - rekla je i dodala da se premalo toga jo\u0161 zna.\u00a0

Sastanak o mjerama u nedjelju\u00a0

\u0160to se mjera ti\u010de, ministar Bo\u017einovi\u0107 je rekao da je premijer najavio sastanak oko mjera koji \u0107e biti u nedjelju.\u00a0

- Unaprijed ne mogu ni\u0161ta re\u0107i i najaviti jer to bi zna\u010dilo da je taj sastanak samo nekakva formalnost, a on to nije. Sastanci o mjerama, o svemu \u0107e se razgovarati - poru\u010dio je.\u00a0

Poru\u010dio je kako je ka\u017enjen jedan ugostiteljski objekt u jednim toplicama. Izdano je 99 kazni zbog neno\u0161enja kazni.\u00a0

Capak je komentirao popu\u0161tanje mjera.\u00a0

- Mi imamo puno povoljniju situaciju, ali i prijete\u0107i dolazak sojeva virusa - rekao je.\u00a0

-\u00a0Imamo i te\u0161ko stradalu Sisa\u010dko-moslava\u010dkoj \u017eupaniji i ljude u kolektivnom smje\u0161taju gdje se radi u te\u0161kim uvjetima. Sve to skupa \u0107emo staviti na stol i vidjeti postoji li neki korak koji bismo mogli napraviti unatrag \u0161to se ti\u010de mjera. Ali u ovom trenutku ne znam to\u010dno - dodao je.\u00a0

Markoti\u0107 je za mjere poru\u010dila da postoji puno diskusija na tu temu.\u00a0

- Svi razumiju da nema paketa mjera koji \u0107e u nekom trenutku biti adekvatan. Predsjednica EK je istaknula da se mjere prilago\u0111avaju situaciji. zaklju\u010dilo se da se mjere mogu harmonizirati za podru\u010dja koja su sli\u010dna. Mora se pratiti situacija i koji su to sve faktori, koji pored broja oboljelih, utje\u010du na \u0161irenje virusa. Te\u0161ko je re\u0107i \u0161to to\u010dno raditi u trenutku prijete\u0107ih sojeva, nitko nema jasne odgovore - poru\u010dila je.\u00a0

-\u00a0Zahvaljuju\u0107i tehnologijama, znanju i nezabilje\u017eenom zajedni\u0161tvu u znanstvenoj zajednici u godinu dana je postignut ogroman uspjeh. Velik dio prikupljenog znanja sigurno \u0107e koristiti za nove mutacije. Nije to ni\u0161ta novo. I drugi virusi se tako bore s \u010dovjekom i prirodom. Ovo je zahtjevnije jer je kaplji\u010dni virus. Ima uspje\u0161nih pri\u010da. Neke bolesti su ostale u prirodi i pod kontrolom su kao gripa i ospice, neke smo uspjeli iskorijeniti zbog cjepiva poput boginja. Optimist sam - dodala je.\u00a0

Capak: Nismo zadovoljni isporukom cjepiva\u00a0

\u0160to se ti\u010de cjepiva, neke zemlje EU-a po\u017ealile su se na sporost distribucije. Markoti\u0107 je poru\u010dila da nije sve samo politika te da su vi\u0161e puta napomenuli da smo za\u0161ti\u0107eni kroz EU.\u00a0

- Htjela bih istaknuti da sam radila u Imunolo\u0161kom dugo, nije tako lako, to je novo cjepivo, treba veliki kapacitet da se proizvede velika koli\u010dina. Provode se skupe i zahtjevne kontrole, one sve moraju biti uredne da bi se cjepivo pustilo na tr\u017ei\u0161te. Ako se ne\u0161to ponavlja, onda treba dodatno vremena. Ne postoji proizvo\u0111a\u010d koji ima savr\u0161ene sve serije i to mo\u017ee biti jedan da razloga zbog kojega \u0107e isporuke mo\u017eda kasniti. To je normalno i \u0161to se doga\u0111a, ali tako imamo sigurno iskontrolirano cjepiva - istaknula je.\u00a0

Capak je dodao kako nisu zadovoljni isporukom i da je to \"daleko od onoga \u0161to smo dogovarali\".\u00a0

- I jo\u0161 nam se dodatno ote\u017eava situacija jer su nam na po\u010detku dali ve\u0107e koli\u010dine pa se sad smanjuje. Mi \u0107emo uspjeti cijepiti sve koji su dobili prvu dozu, ali morat \u0107emo obustaviti nova cjepiva jer nemamo dovoljno cjepiva Pfizerovog. Moderna je isto dala manju koli\u010dinu i ju\u010der nas je obavijestila da \u0107e kasniti s isporukom. Mi smo sada u situaciji da moramo restrukturirati na\u0161 plan cijepljenja, nemamo dovoljno Pfizera za pro\u0161irivanje populacije, ve\u0107 ga sad koristimo samo za docjepljivanje. \u0160to se ti\u010de Moderne oni su obe\u0107ali da nakon \u0161to kasne tjedna dana\u00a0da \u0107e iza 1.2. isporu\u010diti sve, ne\u0161to vi\u0161e od 11 tisu\u0107a doza. Imamo naznake i da \u0107e nam ne\u0161to od donacija sti\u0107i koje su nam obe\u0107ane zbog potresa - rekao je.\u00a0

\u0160to se ti\u010de cjepiva AstraZenece, Capak je rekao kako i dalje stoji da \u0107e se vjerojatno registrirati 29. sije\u010dnja te da \u0107e distribucija brzo po\u010deti.\u00a0

- Oni su dostavili koli\u010dine i EU \u0107e nam odrediti koje \u0107emo koli\u010dine dobiti i u kojem vremenu - poru\u010dio je.\u00a0

Procijepljenost ipak mogu\u0107a do ljeta\u00a0

Na pitanje kada se o\u010dekuje procijepljenost situacije, Capak je rekao da sve ovisi o isporuci cjepiva.\u00a0

- Spremni smo na br\u017ee cijepljenje i \u0161iri obuhvat, ali cjepiva trenutno nemamo. Ako nam AstraZeneca isporu\u010di ve\u0107u koli\u010dinu, onda bi mi mogli br\u017ee cijepiti. Skupa sa svim ostalim dozama je mogu\u0107e da do ljeta imamo veliku procijepljenost populacije - poru\u010dio je.\u00a0

Dodao je kako se kroz \u010detiri tjedna primiti 18 kutija cjepiva\u00a0tjedno, a sada \u0107e to biti 10 kutija, pa \u0107e se taj broj pove\u0107avati.

- Smanjili su nam isporuku za 30 posto u sljede\u0107ih mjesec dana - dodao je.\u00a0

Vili Bero\u0161 je rekao da se nada da \u0107e do\u0107i jo\u0161 100.000 doza, ali da je problem isporuke dominantna tema.

- Vjerujem da \u0107e biti podr\u017eana na\u0161a zamolba da nam se dodatno osiguraju doze obzirom na potres. \u0160to se ti\u010de plana i programa cijepljenja, on je bio utemeljen. Imamo tri stupa vlasti u Hrvatskoj i va\u017eno je da Sabor funkcionira - rekao je Bero\u0161 na pitanje smatra li da je bilo potrebno cijepiti zastupnike. Dodao je kako je bitan i propagandni efekt koji se time postigao.\u00a0