Čile: Žaba koja je skakala uz dinosaure mogla bi izumrijeti

Calyptocephallela gayi, ili vodena žaba s kacigom, jedna je od najvećih žaba na svijetu - naraste do preko 30 cm u duljinu i teži do jednog kilograma. Milijunima godina taj vodozemac nije imao velike genetske varijacije, no sada je njegova budućnost ugrožena, kažu znanstvenici. "Tužno je da vrsti koja je uspjela koegzistirati s dinosaurima, koja se uspjela oduprijeti masovnom izumiranju, sada prijete ljudska bića", rekla je Melissa Cancino, osnivačica Proyecto Anfibia, grupe posvećene istraživanju i zaštiti vodozemaca u Čileu.

Okoliš vodene žabe s kacigom proteže se od sjeverne regije Coquimbo do južnog otoka Chiloe, ali smatra se da je njezina populacija opala za najmanje 30 posto od 1990. i navedena je kao "ranjiva" na crvenom popisu Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN).

Čimbenici kao što su klimatske promjene, propadanje okoliša i zagađenje uzrokovali su smanjenje broja vodene žabe s kacigom, rekla je Cancino. Okoliš u kojemu žabe žive također je ugrožen lošim upravljanje vodom i otpadom.