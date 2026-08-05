Čileanac 'operirao' po Zagrebu i Splitu, u više krađa ugrabio je plijen od čak 800.000 eura

Zajedničkim radom zagrebačkih i splitskih policajaca provedeno je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim državljaninom Čilea, zbog sumnje u počinjenje ukupno pet kaznenih djela teških krađa provaljivanjem od čega su tri počinjena na području Policijske uprave zagrebačke te dva kaznena djela na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske.



Sumnja se da je osumnjičeni prema unaprijed stvorenoj namjeri oduzimanja tuđe pokretne stvari s ciljem da ju protupravno prisvoji počinio kaznena djela teške krađe provaljivanjem na način da je od 4. do 17. srpnja 2026. godine na području Policijske uprave zagrebačke koristio uslugu taksi prijevoza te tako došao do jedne kuće i jednog stana kojima se koriste strani državljani na području Medveščaka te jedne kuće u vlasništvu 54-godišnjakinje na području Novog Zagreba u koje je provalio.



Naime, uporabom tjelesne snage i prikladnog alata otvorio bi vrata terase, ušao u prostor te iz dvije kuće i jednog stana otuđio novac, više komada nakita, odjeće, odjevnih predmeta te putne kofere i nekoliko „novčanika“ za kriptovalute i internet transakcije nakon čega je s otuđenim predmetima pobjegao.



Također se sumnja da je dva kaznena djela teške krađe provaljivanjem počinio dva tjedna kasnije i na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Prema utvrđenom, između 31. srpnja i 1. kolovoza u noćnim satima na području Žnjana po uhodanom je obrascu koristio uslugu taksi prijevoza za dolazak do dva apartmana kojima se koriste i u ovom slučaju strani državljani.



Tada, prišao je balkonskim vratima na kojima je najprije oštetio prozor pa ga uporabom tjelesne snage i prikladnog alata otvorio, nakon čega je ušao u prostor. Vrata je, da bi se osigurao u nesmetanom činjenju kaznenog djela, blokirao stolicama te otuđio odjeću, parfeme, nakit, odjevne predmete, kozmetiku, tehničku opremu, novčanik s dokumentima i novcem nakon čega je s otuđenim predmetima pobjegao.



Naime, temeljem suradnje policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave splitsko-dalmatinske prikupljena su saznanja o počinjenim kaznenim djelima na području dviju policijskih uprava te je intenzivnim i ustrajnim zajedničkim radom kolega iz Zagreba i Splita utvrđen identitet počinitelja odnosno potvrđena sumnja da se upravo državljanin Čilea dovodi u svezu s počinjenjem tih kaznenih djela velike materijalne štete.



U ponedjeljak, 3. kolovoza ustrajnim je radom i intenzivnom suradnjom dviju policijskih uprava detektirano je da bi se osumnjičeni mogao kretati iz smjera Splita u smjeru Zagreba. Takav operativni rad i suradnja rezultirala je njegovim uhićenjem pri dolasku u Zagreb.



Materijalna šteta nastala počinjenjem kaznenih djela iznosi više od 800.000 eura.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je muškarac predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

