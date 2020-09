'Cilj je sačuvati radna mjesta. I dalje ćemo pomagati onima koji su najugroženiji u ovoj krizi'

U listopadu ističu mjere pomoći u gospodarstvu. Ugostitelji najavljuju kako će lokale morate zatvoriti ukoliko se ne nastave, a prijevoznici ističu kako su im prihodi pali za čak 98 posto. Ministri poručuju da sve razmatraju

<p>Svjesni smo situacije i rekao bih u ovom trenutku da ćemo nastaviti dalje s mjerama u određenom kontekstu, odnosno u određenom postotku. Bitno je napomenuti da sada imamo i Plan oporavka i da ćemo dio tih sredstava usmjeriti na očuvanje radnih mjesta, poručio je u srijedu ministar rada <strong>Josip Aladrović</strong> na upit što dalje kad u listopadu isteknu mjere pomoći gospodarstvu. </p><p>Na stolu su, istaknuo je, tri opcije o kojima razgovaraju, a koje će do kraja tjedna iskomunicirati s poduzetnicima.</p><p>- Do kraja tjedna ćemo definitivno definirati koliko država to može izdržati, odnosno koliko u proračunu imamo novca i u skladu s našim fiskalnim kapacitetima ćemo ići na dodatne mjere. Mislim da ćemo svi biti na neki način zadovoljni jer je cilj očuvati radna mjesta, ući u fazu jeseni s optimizmom u ekonomskom pogledu i moramo se potruditi da to zaista učinimo na adekvatan način. <strong>Da budem iskren, neće biti svi obuhvaćeni nego oni najugroženiji </strong>- istaknuo je Aladrović.</p><p>Od pregovora sa sindikatima oko povećanja plaća, koje su također na redu čekanja, Aladrović očekuje da svi budu razumni. </p><p>- Da budemo svi svjesni što nam se dogodilo u pogledu makroekonomskih očekivanja, BDP-a u drugom kvartalu, i očekujem konstruktivan dijalog. Moramo svi biti svjesni kakva je situacija. Ne bih prejudicirao ishod pregovora, <strong>ali da imamo fiskalnog kapaciteta za nekako povećanje, rekao bih da nemamo</strong> - poručio je.</p><p>Ministrica turizma i sporta, <strong>Nikolina Brnjac</strong>, istaknula je kako su razgovarali već s cijelim turističkim sektorom, ne samo s ugostiteljima i prijevoznicima povremenog prijevoza, kojima je prihod pao, kako ističu, za čak 98 posto. Mole Vladu za pomoć jer će propasti. Brnjac poručuje da vode računa o svemu.</p><p>- Sve su opciju na stolu, naravno da se vodi računa. Ugostiteljima se prvima pomoglo i dalje se vodi računa o tome. Prijevoznici imaju pad prihoda, i putničke agencije isto, imali smo raspravu kako im pomoći. Razgovaramo koje mogućnosti imamo, kroz program oporavka imamo smjernice što će biti prihvatljivo, što ne, koja će sredstva bit bespovratna, a koja kroz oblik zajmova - poručila je. </p><p>Ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> podsjetio je kako je Vlada izdašno krenula u mjere pomoći, ali da treba gledati i mogućnosti. </p><p>- Rekli smo davnih dana da se ove godine ne bavimo i da nam nije prioritetan rezultat proračuna, no i u ovakvim okolnostima treba namaknuti sredstva i osigurati opstojnost proračuna ove, ali i idućih godina. I sukladno tome ćemo napraviti jer nam je na gospodarskom planu očuvanje radnih mjesta glavni cilj - rekao je dodavši kako već postoji i model skraćenog radnog vremena. </p><p>Podsjetio je i na program SURE iz kojeg ćemo dobiti preko milijardu eura u obliku zajmova, ali i na izdašnu omotnicu Plana oporavka iz EU. </p><p>- Krenula su testiranja što možemo već ove i počekom iduće godine koristiti od toga. Krenuli smo s horizontalnim mjerama, nastavili smo podržavat, a koliko i kako dalje sve ćemo znati u idućim danima. Ja razumijem da je i velika nervoza, ali svi skupa trebamo <strong>smiriti te tenzije u smislu da ne zagovaramo da će nas dočekati ogroman val otpuštanja. </strong>Svi skupa radimo na očuvanju radnih mjesta. S naše strane su volja, želja i spremnost i sve što je u okviru naših mogućnosti ćemo staviti u funkciju - poručio je. </p><p>Upitan ima li novca u proračunu za produljenje mjera, Marić je istaknuo kako novca nije bilo ni za prvi krug mjera, no kako su se ipak našli.</p><p>- Tako i sada gledamo što možemo naći i na koji način osigurati da se doprinese izravno iz proračuna očuvanju radnih mjesta - zaključio je.</p>