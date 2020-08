Škole u Imotskoj krajini na sto muka: Kako će dolaziti učenici i nastavnici iz susjedne BiH?

Ovo je područje trenutno jedno od najvećih žarišta, ima i zaraženih nastavnika, a mnogo je učenika putnika, kao i kombiniranih razreda. U školama se pitaju hoće li županija moći pokriti sve potrebe

<p><strong>Splitsko-dalmatinska županija </strong>u ovom je trenutku najveće žarište pozitivnih na korona virus, ali će i u ovoj županiji, kao i u ostatku Hrvatske, nova školska godina početi 7. rujna.</p><p>Sve mjere, već sad je očito, teško će se moći provoditi na terenu. Mnogo je učenika iz škola koje imaju svoje područne škole, poglavito seoske, u koje se na nastavu dolazi organiziranim prijevozom. I dok je preporuka da se učenici jednog razrednog odjela ne miješaju s učenicima drugih razrednih odjela, dio njih pri dolasku i odlasku iz škole putuje istim đačkim autobusom. Još je veći problem za one koji dolaze minibusovima, pri čemu je nemoguće ispoštovati socijalnu distancu i razmak od 1,5 metara. Da bi mogli zadovoljiti ovu odredbu, trebat će znatno više autobusa.</p><h2>Što s kombiniranim razredima?</h2><p>Dodatni problem za neke od osnovnih i srednjih škola u Imotskoj krajini koje su blizu granice je to što ih pohađaju učenici koji žive u susjednoj BIH. Oni na nastavu putuju svakodnevno preko granice, kao i dio nastavnika koji rade u tim školama. Zasad nije jasno hoće li im izdavati posebne dozvole, hoće li trebati testove na koronu i slično, s obzirom na to da je i u BiH velik porast zaraženih.<br/> Kako doznajemo, među pozitivnima na koronu u imotskome kraju ima i nastavnika. Oni će odmah na početku morati dobiti zamjenu jer neće moći početi raditi dok ne dobiju negativni nalaz testa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Upute za početak nove školske godine </strong></p><p>I učiteljice kombiniranih razreda su na sto muka. Naime, mjere propisuju da različiti razredi dolaze u različita vremena, imaju odmore u različito vrijeme te imaju odvojene toaletne čvorove. A većina škola u Imotskoj krajini ima tek po jedan zahod za djevojčice i dječake, upozoravaju nas tamošnji ravnatelji. Hoće li spremačice imati toliko vremena za održavanje zajedničkih, uz razredne prostore detaljno urednim i čistim, pitaju se.</p><p>Problem će biti i s izbornom nastavom jer četvrti razredi uz svoju učiteljicu imaju još četiri nastavnika. Od ove školske godine informatika se uvodi već od prvog razreda. U razrednim odjelima uz učiteljicu razredne nastave dio sati provodi učitelj engleskog jezika, vjeroučitelj, učitelj informatike, a u četvrtom razredu i učitelj glazbene kulture. Svi oni dolaze iz drugih razreda i škola jer nastavu predaju od petog do osmog razreda.</p><h2>'Koristili smo privatna računala, to više ne želimo'</h2><p>Učitelje nadalje brine i činjenica nedostatka prijenosnih računala. Naime, tijekom nastave na daljinu većina učitelja je koristila svoje privatno računalo i svoj privatni mobitel. Mnogi su se požalili kako su im računi za mobitel u tom periodu porasli, a osobna se računala pokvarila. Troškove su dakako sami snosili. To, poručuju, više ne žele. Ministar <strong>Radovan Fuchs</strong> je najavio kako će svaki učitelj dobiti svoje prijenosno računalo stoga još i prije početka nastave. </p><p>Prema mjerama ministarstva, osnivači će morati osigurati sve što je potrebno za sigurnu nastavu, no pitanje je hoće li ravnatelji stići pripremiti sve što je potrebno za više od 2000 učenika. </p>