'Čim zatvorim oči vidim Nou u suzama, krv i svjetla koja jure'

Ne mogu uopće spavati. Čim zatvorim oči vidim svjetla koje jure prema meni, krv i svog Nou kako vrišti i grca u suzama.

Drhtavim glasom nam govori u nedjelju Ivana Valjan (22) iz Otočca dok sa svojim sinom (1,5) leži u bolničkom krevetu u Gospiću. Oboje su natučeni i šokirani onim što su noć prije proživjeli. I, srećom, preživjeli.

Dok su u subotu predvečer oko 20 sati prelazili cestu preko pješačkog prijelaza u samom centru Otočca, na njih je BMW-om njemačkih registracija naletio 80-godišnji vozač. Opuštena šetnja sa sinčićem u naručju i bebom u trbuhom, mogla je završiti kobno. Ivana je, prisjeća se, stala na pješačkom prijelazu, uzela Nou u naručje i pričekala kako bi se uvjerila da je prijelaz siguran.

'Tata, tata', uzviknuo je maleni Noa vidjevši njega i tetu, Ivaninu sestru, malo dalje s druge strane. Za nekoliko trenutaka čuo se udarac.

- Prvi auto do mene je stao i krenula sam. Kad smo došli do druge trake, samo sam vidjela svjetla koja jure prema nama. Nou sam čvrsto stisnula u zagrljaj i pokušala se vratiti unatrag, ali sve se odvilo u sekundi. Njega sam zakrenula od auta kako bih ga zaštitila tijelom i onda sam osjetila strašan udarac. Kratko sam bila u nesvijesti. Otvaram oči, ne mogu se pomaknuti od bolova, vidim krv i čujem vrisku i plač. 'Ajme meni, moj Noa', pomislila sam. Bilo me briga za sve u tom trenutku, nije mi bilo bitno kako sam ja i je li meni nešto iako me sve boljelo, samo mi je Noa bio važan i da je on u redu - prepričava ova majka dramatične trenutke u kojima joj je čitav život preletio u mislima.

Udarac je bio toliko jak, dodaje, da su pali na prednje staklo koje je puknulo. A Noa joj je od siline udarca ispao iz naručja i oboje su tresnuli na pod.

- Ljudi koji su se našli tamo kažu da smo odletjeli nekoliko metara - kaže Ivana koja je trudna dva mjeseca.

Samo je čudom i velikom srećom sve u redu s njom, bebom i malenim Noom. Netko od prolaznika odvezao ih je na Hitnu, obzirom da je vozilo bilo na intervenciji u Brinju, odakle su ih prevezli u gospićku bolnicu. Ustanovili su im lakše ozljede, a dvije noći ostali su na promatranju te bi danas trebali doći doma.

- Suprug i sestra, kao i drugi ljudi, odmah su dotrčali do nas pomoći nam. Nažalost, vozač je htio krenuti dalje, ali su mu prepriječili put i zaustavili ga. Kasnije se, na hrvatskom jeziku, branio da je htio pomaknuti auto. Pa ne možeš micati auto dok ne dođe policija, a i mi smo još ležali ispred njega. Tek onda je izašao van, ali uopće nije pitao kako smo niti rekao da mu je žao. Ne znam uopće što je radio za volanom, ali tu su tri života u pitanju. Dobro je to sve prošlo i stvarno sam sretna što je udario direktno mene, hvala Bogu, a ne u Nou jer tko zna što bi onda bilo, ne znam kako bih to preživjela - emotivno govori majka dok snažno privija u zagrljaj svoje dijete i nježno ga ljubi u obraze i čelo.

Noa je uslijed pada ozlijedio glavu, ali je, dodaje, dobro.

- Sad se igra. Ali jako je prestrašen. Jedva je zaspao, a onda se cijelu noć budio, tresao i plakao. Boli ga glava, pun je modrica i ogrebotina po licu i tijelu, ima oteklinu na čelu iznad oka. Mene cijelo tijelo boli, cijela desna strana. Natukla sam kuk i nogu koja se ožuljala skroz do kosti, strašno me bole glava, vrat i leđa. Ali nije to ništa u usporedbi s mišlju kako je moglo završiti - kaže Ivana.

Cijela obitelj je u šoku i ne može doći k sebi.

- Jako smo se prestrašili kad smo čuli što se dogodilo. Odmah sam došao na mjesto nesreće, a potom za bratom, šogoricom i nećakom u bolnicu da vidim kako su. Kad se pokazalo da su ozljede lakše, laknulo nam je svima. Velika je sreća da je sve prošlo bez nekih većih posljedica - rekao nam je Ivanin šogor Karlo Valjan.

Policija je očevidom utvrdila da je vozač (80) prilikom dolaska do pješačkog prijelaza vozio brže od dopuštenog te da nije bio pijan. Izdali su mu prekršajni nalog, kažu nam iz PU Ličko-senjske.