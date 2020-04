Srbin u Dalmaciji držao je roba iz BiH, vrijeđao ga je i mlatio...

Mrzim Muslimane. Ne mogu ih smisliti. Tako je govorio Srbin (44) Bosancu u Hrvatskoj, točnije u Svetom Filipu i Jakovu kraj Zadra i u Pakoštanima kraj Biograda. Tamo su zajedno koristili apartmane od početka ožujka do konca travnja. Muškarac porijeklom iz Bosne i Hercegovine ujedno je musliman po vjeroispovjesti.

- Osnovano se sumnja da je osumnjičenik od 1. ožujka do 23. travnja 2020., u Svetom Filipu i Jakovu te u Pakoštanima zbog mržnje prema pripadnicima tog naroda i vjeri, učestalo govorio oštećeniku da mrzi muslimane i da ih ne može smisliti, te u cilju da ga ustraši, upućivao mu razne pogrdne i prijeteće riječi, a sve u vezi s oštećenikovom vjeroispoviješću i nacionalnošću. Opisano postupanje je kod oštećenika izazvalo strah i poniženje zbog njegovih vjerskih i nacionalnih osjećaja - zaključili su iz Državnog odvjetništva i kazneno prijavili Srbina.

No to je bio tek vrh sante leda zlostavljanja, koje se nastavilo iznudama i robovlasničkim odnosom. Uz to ga je i okrao. Općinsko državno odvjetništvo istragu je privelo kraju. Utvrdili su kad se što i kako dogodilo. Musliman je Srbinu dugovao 550 kuna, no ovaj mu je zaračunao nevjerojatno visoke kamate, 13 puta veće od duga, te ga natjerao da fizički odradi posao na građevini kako bi ga isplatio.

Prijetio mu je, tukao ga te ga tjerao da mu kupi mobitel i tablet te da plaća pretplatu. Ovaj to nije mogao jer ima boravak o samo godine dana u Hrvatskoj, a ugovor se potpisuje na dvije godine. "Robovlasnik" ga je zato opet istukao i prijetio mu smrću. Na koncu ga je Bosanac prijavio policiji, a Srbin je završio iza rešetaka.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL - Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik od početka ožujka do 23. travnja 2020. u Pakoštanima, nakon što je od oštećenika naplatio dug koji je ovaj imao prema njemu u iznosu od 550 kuna, u cilju da se nepripadno materijalno okoristi, uz primjenu nasilja i prijetnji prema oštećeniku, natjerao ga da za njega obavlja razne fizičke poslove i usluge, navodeći da mu na vraćeni iznos od 550 kuna zaračunava kamate tako da ukupno od njega traži vrijednost od 7.500 kuna. Osnovano se sumnja da je oštećenika udarao šakama po glavi i tijelu te ga tjerao da za njega besplatno obavlja građevinske radove, kao i da je tražio da oštećenik na svoje ime sklopi ugovor sa teleoperaterom za kupnju i pretplatu mobilnog telefona i tableta, koje mu treba donijeti i predati. Kad oštećenik to nije bio u mogućnosti napraviti jer je imao prijavljen boravak na samo godinu dana u Republici Hrvatskoj, osumnjičenik ga je, osnovano se sumnja, kaznio udarajući ga šakama po glavi i tijelu, te mu prijetio da će ga ubiti, što je sve trajalo dok oštećenik nije podnio prijavu policiji - obrazlažu u DORH-u.

Zlostavljač je mjesec dana krao razne predmete iz kuće koje je Bosanac gradio sebi u Filip Jakovu. Odnio mu je robe u vrijednosti 30 tisuća kuna.

- Postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 44-godišnjak između 15. ožujka i 15. travnja 2020. iz kuće u izgradnji u vlasništvu oštećenika u Svetom Filipu i Jakovu, u cilju da se domogne tuđih stvari, u više navrata uzimao razne predmete, pa je tako uzeo više raznih predmeta ukupne vrijednost 30.000 kuna, oštetivši oštećenika - tvrdi Općinsko državno odvjetništvo u Zadru.

Završio je u pritvoru do mjesec dana.

- Sucu istrage Županijskog suda u Zadru predloženo je određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od bijega i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to je prihvatio i osumnjičeniku odredio istražni zatvor - kažu u DORHu.

Osnovano sumnjaju na počinjenje kaznenih djela protiv imovine odnosno na krađu, na iznudu u vezi kaznenog djela protiv osobne slobode i prijetnju.