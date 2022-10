Tomašević: Vraća se plava boja u Zagreb. Reklame na busevima i tramvajima ZET-a su prošlost

Konferencija za novinare zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i zamjenika gradonačelnika, Danijele Dolenec i Luke Korlaeta počela je u 11 sati.

PRATITE UŽIVO:

'Plava boja se vraća na ZET-ova vozila'

Reklame na ZET-ovim autobusima i tramvajima uskoro će biti stvar prošlosti, vraćamo plavu boju, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije dodavši kako su prihodi od toga bili minimalni.

- Ono što privatna firma plaća godišnje je 4 milijuna kuna, a istovremeno Zagreb plaća ZET-u oko milijardu kuna. Tako da, iz te perspektive, s obzirom na identitet grada, nećemo dozvoliti da nam se grad pretvara u shopping centar smo pokrenuli reviziju ovih ugovora - rekao je Tomašević te poručio kako je i sigurnost dovedena u pitanje.

- Putnicima su predstavljali određene neugodnosti, imali smo puno upita od građana oko toga. S druge strane, napravili smo detaljnu analizu ugovora i on je sklopljen bez mišljenja nadležnog Ureda, mi smo kao Grad sad dali ZET-u negativan odgovor - rekao je.

Nove kampanje se ne smiju ugovarati, naglasio je.

- Nakon raskida ugovora već ugovorene kampanje mogu ići u sljedećih tri mjeseca, nakon toga skidam reklame - rekao je.

Tomašević je podsjetio još jednom da traje natječaj za Advent.

Dolenec komentirala agencijski rad

Kao što su i najavili, zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec istaknula je kako ukidaju agencijski rad, odnosno svode ga na minimum.

Luka Korlaet rekapitulirao je obnovu školskih zgrada.

Korlaet: Evo koje su škole obnovljene

- Procesi jesu pokrenuti za vrijeme prethodne uprave, no trebalo ih je nivelirati - istaknuo je Korlaet govoreći o obnovi školskih zgradi. 162 su sanirane od potresa, dodao je, a tri škole te jedan učenički dom su cjelovito obnovljeni.

Na još dvije škole su radovi u tijeku.

- Tijekom 2023. će biti obnovljene šest škola, od čega su četiri najkompliciranije, sve su u procesu javne nabave i ugovaranja - rekao je.

Tomašević je najavio kako u četvrtak kreću i radovi u Škorpikovoj te da će trajati nešto manje od tri tjedna.

- Bit će smanjena prometnost. Na najmanju moguću mjeru smo smanjili vrijeme trajanja. Pozivamo građane da, ako mogu, koriste zaobilazne pravce. Privremena regulacija na Jadranskom mostu funkcionira bolje - rekao je.

'Stadion? Jučerašnja izjava mi je prva informacija'

Na pitanje oko izgradnje stadiona, Tomašević je rekao da mu je to prva informacija što je jučer izjavljeno.

- Mi razgovore s Dinamom vodimo već godinu dana. Dinamo je do sad izrazio spremnost da investira - rekao je Tomašević i dodao kako javni novac nikad nije bio tražen te da se od Grada tražilo da osigura zemljište i izgradnju popratnih sadržaja.

- Nije riješeno zemljište i tu smo u intenzivnoj komunikaciji s Katoličkom crkvom i Kaptolom - rekao je i dodao kako će imati s Vladom uskoro sastanak oko niza tema, pa tako i oko ove.

- Pozdravljam svako ulaganje Vlade, ali postoje onda i drugi sportski objekti - rekao je.

Upitan koja bi bila najbolja lokacija za izgradnju, gradonačelnik je poručio kako postoji konsenzus Vlade, HNS-a i Grada da nije potrebna nova lokacija.

- Ne treba novi nacionalni stadion na lokaciji poput Blata ili drugih o kojima se spekuliralo nego da se sruši taj postojeći stadion jer je već 800 milijuna kuna uloženo u nešto što izgleda kao ruglo i da se tamo izgradi novi - poručio je.

O otpadu: 'Ovaj sustav će brzo dovesti do rezultata'

Komentirao je i novi model odvajanja otpada.

- Penali su svake godine, to su višemilijunski iznosi. U tom smislu ovaj sustav odvoza otpada, trebamo raditi i na kompostani, što radimo, no ovaj sustav će brzo dovesti do rezultata - rekao je.

Objasnio je kako otpad ide na Jakuševec, ali ne ide na "jednu hrpu".

- Biootpad ide na kompostanu, tamo se od njega radi kompost i pozvat ćemo uskoro građane da iz kompostane na Jakuševcu mogu besplatno pokupiti kompost koji mogu iskoristiti za sadnju cvijeća u vrtu ili ostalo - rekao je.

Tomašević je rekao kako da Grad ima ugovor s CIOS-om za plastiku.

- Papir se isto tako prodaje, imali smo dosta velike cijene, te cijene su sada pale s energetskom krizom u cijeloj Europi, ali i dalje taj otpad Čistoća prodaje i time financira sustav. Kad smo preuzeli upravljanje Gradom, godišnji gubitak Čistoće je bio 200 milijuna kuna. Taj se gubitak smanjio. Ne ide to na istu hrpu, građani što odvoje ide na daljnju obradu ili se prodaje privatnim poduzećima ili se, kad se radi o plastici, plaća privatnicima da se to obradi - rekao je Tomašević.

'Povećat će se količina besplatnih vrećica'

Komentirajući prijedloge zastupnika Renata Peteka, koje je uputio putem Facebooka, gradonačelnik je istaknuo kako su već donijeli odluku da će količinu besplatnih vrećica povećati.

- Na građanima je da li će odvijati, ali oni koji odvajaju moraju plaćati manju cijenu u odnosu na one koji ne odvajaju i to smo obećali kad smo išli na izbore - naglasio je.

Najavio je kako će se broj odvoza miješanog otpada, kao u Ljubljani, s vremenom smanjivati jer osvajanjem neće više biti potrebe za toliko velikim brojem odvoza.

O ZG vrećicama: Neki trgovački lanci nisu ugovorili to

Nema Čistoća sa svim trgovačkim lancima o prodaji ZG vrećica, istaknuo je gradonačelnik.

- Nije to nestašica nego jednostavno neki trgovački lanci nisu ugovorili to. 10 milijuna vrećica je distribuirano trgovačkim lancima, milijun po 10 vrećica, milijun je prodano - rekao je.

Posebni korisnici, poput Grada, istaknuo je, imaju posebne ugovore sa Čistoćom i nisu vezani za ZG vrećice. Najavio je kako će sljedeći tjedan doći 10-ak kamiona Čistoći koji su u najmu dok se ne završi javna nabava za kupovinu novih.

'Jakuševec? Nemamo što skrivati'

Upitan zašto mediji ne smiju vidjeti kako sve to funkcionira na Jakuševcu, gradonačelnik je poručio kako nije nikakav bauk da se to vidi.

- Ići će uskoro i reklamna kampanja na kojoj će se to vidjeti. Nema nikakvih problema da mediji to vide. Svaki skoro dan je inspekcija na Jakuševcu, već bi kaznu dobili da je nešto problematično. Naravno da smo svjesni da trebamo dalje ulagati u infrastrukturu, treba nam dodatna kompostana i sortirnica kako bi što manje ovisili o privatnicima. Nemamo ništa za skrivati. Za sve oni koji pitaju zašto se prvo nije riješila infrastruktura pa onda uveo novi model, zato što plaćamo milijunske penale jer ne odvajamo dovoljno. Zagreb dvostruko manje odvaja od Osijeka - poručio je.

Dodao je kako je do subote bilo 10-ak kazni, do danas još par, a upozorenja oko stotinjak.

Domovi za starije: 'Gradski su značajno jeftiniji od privatnih'

Upitan hoće li poskupjeti cijena Domova za starije, gradonačelnik je istaknuo kako su gradski domovi značajno jeftiniji od privatnih unatoč tome što stvaraju gubitke u ovoj energetskoj krizi.

- Veći iznos za Domove ide iz proračuna kako bi spriječili povećanje cijena. Dakle, povećanja cijena za sada neće biti. Kad nećemo to moći kompenzirati iz proračuna morat će poskupjeti, ali će opet ostati jeftinije od privatnih - naglasio je.

Na pitanje u što će biti uloženo 300 milijuna kuna kredita, Tomašević je rekao da ne zna ovako iz glave, ali da je to svake godine u jednakom iznosu za kapitalne investicije.

- Ništa nije dramatično, i dalje Grad drži svoju kreditnu liniju pod kontrolom - rekao je.

Najčitaniji članci