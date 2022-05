Ćipe ogorčen reakcijom na optužnicu iz Srbije: Medved je smokvin list Plenkovićeve Vlade

Dvije godine u Saboru ukazujem što će se događati, točno sam znao što će biti. Svakog 5. kolovoza kad mi slavimo Dan domovinske zahvalnosti, doduše, ne svi, SDSS ne, oni pokušavaju prikazati legitimnu vojnu operaciju ratnim zločinom. I to se sada događa i neće oni stati na ova četiri pilota. A treba znati da oni nisu mogli uzletjeti bez zapovjedi, što znači da će Srbija ići dalje na zapovjednike, na politički vrh, poručuje zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe komentirajući optužnicu koje je tužiteljstvo za ratne zločine podiglo protiv četiri visoka časnika Hrvatske vojske zbog navodnog ratnog zločina.

'Tomo Medved je najveći smokvin list ove Vlade'

A posebno se obrušio na ministra branitelja i potpredsjednika Vlade Tomu Medveda zbog reakcije na tu optužnicu.

- Jučer su Ministarstvo branitelja i Tome Medved poslali u priopćenju samo floskulu da hrvatska država neće pristati na iskrivljavanje povijesti. Ja pitam odavde Medveda: "Što si učinio da se ovo ne događa? Jeste pozvali srbijanskog veleposlanika, jeste mu uručili protestnu notu i potjerali ga iz Hrvatske?" Ja sam prije mjesec dana uputio otvoreno pismo Plenkoviću i zamolio ga da Vlada stane iza hrvatskih logoraša po presudi Haškog suda, koji je osudio dva obavještajca 2019. da su organizatori logora u Srbiji. Ne zbog odštete nego zbog povijesti - istaknuo je poručivši da je Medved najveći smokvin list vlade Andreja Plenkovića.

- Tomo, moj dragi, tebi tu sjedi potpredsjednica Vlade, Anja Šimpraga, koja isto razmišlja kao srbijanski predsjednik Vučić i njihova politika. Sjede ti u Saboru Milorad Pupovac koji nije 5. kolovoza u Kninu na proslavi Dana pobjede nego je u Beogradu gdje oplakuje kolonu u kojoj je bila mala Anja, a koju nitko nije otjerao nego je sama otišla, ne samo ona nego cijela kolona. Ja sam doživio njihove kolone u Vukovaru, u jednom danu je ubijeno 1200 ljudi na predaji i 260 na Ovčari, a svi vojno sposobni muškarci od 16 godina su strpani u srbijanske logore. Neka me demantira Republika Srbija i Plenković ako to nije tako. I to Medved sve dobro zna i onda kaže da neće dozvoliti da se Oluja proglašava zločinačkom operacijom. Pa oni to rade godinama - ponovio je naglasivši kako olako prodajemo svoju povijest, a Plenković i njegova Vlada to mirno gledaju šest godina na vlasti.

'Koliko je puta Plenković u ovih šest godina nazvao DORH i pitao što je s ratnim zločinima?'

- Pitam ga koliko je puta u tih šest godina nazvao DORH i pitao što je s ratnim zločinima i jesu li podigli optužnice? Nula, zero, što bi rekao Plenković. Mi rasprodajemo svoju povijest, a ja dok sam u Saboru neću nikada prestati o tome pričati, o istini o Domovinskom ratu, koliko god to nekome bilo dosadno. Ne želim nove ratove, onaj tko je bio u ratu nikad neće poželjeti drugi rat, ali da se ne dogodi našoj djeci i unucima specijalna vojna operacija koju će netko iskoristiti u nekom trenutku kada se budu preslagivale karte u Europi - kaže zastupnik.

Osvrnuo se i na ministra obrane Marija Banožića i njegove izjave o vojnom pilotu Ivanu Selaku.

- On se javio kad je napao Selaka da bi samo branio Andreja Plenkovića. Ja ne ulazim u to, ne poznajem tog čovjeka, nisam ga nikada ni susreo, možda na nekoj obljetnici, ali kakva je to država kada ministar obrane 2022. kaže da je pilot, bilo koji, bacao bombe po RH - poručuje Ćipe i dodaje kako premijer laže kad kaže da Banožić nije na to aludirao.

- Javno laže i misli da su svi glupi. I da ste vi novinari glupi i da smo mi glupi. Mnogi su piloti došli u HV, neki 1991., neki 1992., a ti što su došli 1992., pa što su radile naše službe? Tako nam je Srbija u pola agresije mogla poslati špijune. Pa bar je vojno-sigurnosna ili civilna služba trebala provjeriti te ljude i vidjeti što su radili do petog mjeseca 1992. kad su došli u Hrvatsku i priključili se HV-u. Onda to više nije odgovornost Selaka ili bilo kojeg drugog pilota nego RH - poručio je.

