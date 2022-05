'Nije ni rekao ni aludirao da je Selak bombardirao Vinkovce. Nema razloga da ne vjerujem'

Kada su novinari neki dan upitali premijera Andreja Plenkovića što kaže na izjave svog ministra obrane Marija Banožića o vojnom pilotu Ivanu Selaku, a kojima je aludirao da je on bombardirao Vinkovce, rekao je kako ne zna ništa o tome, da izjavu nije čuo niti vidio te da će razgovarati s njim kad se vrati iz Bruxellesa. Ministar se vratio, a premijer danas stao u njegovu obranu.

- To je ono što on izgovori i što se kasnije piše da je izgovorio. Pitao sam ga danas i nema razloga da mu ne vjerujem. Nikada nije rekao "Selak, vi ste dok ste bili u JNA išli bombardirati Vinkovce, dok sam ja tada imao 12 godina." Nemojmo govoriti da je to išao reći ako nije. Nije ni aludirao. Ako se baš svaki put shvati nekako drugačije od onog što netko govori, možemo i o tome govoriti, ali to je druga tema. Ovdje je bit, prvo, da Banožić nije rekao to što vi hoćete reći da je aludirao, niti je to mislio niti je to rekao, a drugo, da taj događaj u Divuljama nije organizirao ministar nego HRZ i oni su ti koji odlučuju koga će zvati - rekao je dodavši kako je i Banožić tamo došao kao gost.

Podsjetimo, tamo na 30. obljetnicu preleta MIG-ova nije bio pozvan Selak.

- Ja nisam ni znao za taj događaj, ni nas iz Vlade nisu zvali. Nemojmo sad Banožiću, kao što mu se inače gura da ga se hapsi, da je ovakav, onakav, još i ovo natovarivati da je rekao - rekao je Plenković.

