Čir jede ljudsko meso: Zaraženi postaju invalidi, uzrok misterij

Burulijski čir, kožna bolest koja uglavnom vlada u Africi, zahvatio je i stanovnike Australije. Infekcije su postale sve teže i šire se na nove dijelove tijela. Liječnici ne znaju kako ju spriječiti.

Prošle godine zabilježeno je 275 novih zaraza. Stručnjak za zarazne bolesti Daniel O'Brien rekao je kako su slučajevi burulijskog čira u toj regiji postali "zastrašujuće česti i teži".

Buruli ulcer, a severe tissue-destroying ulcer once rare in Australia is rapidly spreading and is now at epidemic proportions in regions of Victoria, prompting infectious diseases experts to call for urgent research into how it is contracted and spread. https://t.co/YmcmR2pUDx pic.twitter.com/jigoCgzsGA