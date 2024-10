Cirkus na suđenju Mamićima: Danima su tražili svjedoka

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te ostalim optuženicima iz afere Dinamo 2. Kao svjedok trebao je biti saslušan bivši nogometaš, golman, Mario Jozić koji već neko vrijeme izbjegava primiti pozive na svjedočenje pa je predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović naložio njegovo policijsko privođenje na sud. No, unatoč tome da policija već danima pokušava pronaći Jozića koji im bježi iz nepoznatog razloga, privođenje na sud se ni ovoga puta nije dogodilo. Zanimljivo je da Jozić uopće nije osobito važan svjedok ni po kojem pitanju iz optužnice.

Kako doznajemo, policija je Jozića uspjela ipak locirati te će on u nastavku dana stići na suđenje. Saslušan je stoga Marko Kolar, također nogometaš koji je kao junior došao u Dinamo.

'U Dinamo sam došao s 12 godina do punoljetnosti. Kao senior nikada nisam igrao za Dinamo, ali sam trenirao s dečkima jer sam imao ugovor s tim klubom. Prvo sam imao stipendijski ugovor, a nakon punoljetnosti i profesionalni. Tada sam angažirao agenciju Marija Mamića da brine o mojoj karijeri. Mislim da je to moj tata dogovorio s Mamićem. To je mislim bila agencija Rasport Management. Nisam imao financijskih obaveza prema toj agenciji, ali je dogovoren postotak od transfera za njih ukoliko do njega dođe. No, dok sam bio vezan s Mamić sport agencijom nije se dogodio transfer. Ne sjećam se pojedinosti mog prvog ugovora s Dinamom i što je sve bilo dogovoreno. Mislim da je detalje tog ugovora dogovarao moj otac sa Zdravkom Mamićem. Taj je ugovor u cijelosti ispoštovan i novac sam primao na račun. Ne znam da li sam s Dinamom imao podjelu transfera' kazao je Kolar koji se i dalje bavi nogometom i igra za HNK Velika Gorica.

Rekao je kako je na početku njegove karijere brigu o svemu vodio njegov otac. Po sjećanju kaže kako mu je prvi stipendijski ugovor bio dogovoren na 5.000 kuna mjesečne plaće, ali da se detalja o profesionalnom ugovoru ne sjeća.

Tužitelj mu je predočio ugovor o profesionalnom igranju sklopljen s Dinamom u listopadu 2012. godine. Na pitanje može li se sada prisjetiti detalja ugovora, Kolar kaže kako zna jedino to što u ugovoru čita, a to je da je imao mjesečnu plaću od 10 tisuća kuna mjesečno i podjelu transfernog obeštećenje u omjeru pola-pola ako do transfera dođe.

'Potpisivao sam i neke anekse, ali isto ne znam detalje ni da li me je tom prilikom zastupala agencija' rekao je, a potom dobio na uvid tri aneksa potpisana njegovim rukopisom s Dinamom iz 2013. i 2014. godine.

'U svim tim aneksima meni je došlo do povećanja plaće i zato su potpisivani. Za prvi sam dobio nagradu od 125 tisuća eura koja mi je isplaćena na račun' dodao je na upit da li se sjeća zašto su potpisivani aneksi.