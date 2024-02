Čistačica u Ministarstvu pala na pod i teško se ozlijedila. Tvrtka mora platiti čak 53.000 eura

Čistačici koja je pala s podesta u zgradi Ministarstva gospodarstva u Zagrebu prema presudi će morati isplatiti 53.000 eura.

Žena je radila u japankama jer je taj dan bilo vruće, popela se na podest visok pola metra i širok 80 centimetara. U padu je pala snažno glavom udarila u pod.

Prema nalazu vještaka, žena je u padu zadobila višestruke prijelome kostiju kao i nagnječenje mozga uz subduralno i subarahnoidalno krvarenje. Kao posljedica oštećenja mozga dijagnosticirana joj je posttraumatska epilepsija, prenosi Danica. Psihijatar joj je pak postavio dijagnozu organskog afektivnog poremećaja, organskog anksioznog poremećaja, organskog kognitivnog poremećaja kao i posttraumatskog stresnog poremećaja.

- Zadnje čega se sjećam je da sam se popela na podest i nakon toga se više ničega ne sjećam. Prije toga sam pokušala produžiti teleskopsku dršku koju smo imali za čišćenje, ali nije se dala. Ljestve nismo imali, niti smo ih mogle zadužiti”, rekla je čistačica - ispričala je na sudu.

Tvrtka za koju je radila branila se da je do pada došlo njenom krivnjom i radnjom jer je na raspolaganju imala i teleskopski štap koji se može rastegnuti do 3,5 m i da je mogla dosegnuti gornje dijelove prostorije. Uz to, kažu i da je samovoljno išla namramorni podest koji je sklizak te da je imala i ljestve koje nije koristila.

No, sutkinja kaže da nisu dokazali da je teleskopski štap bio ispravan te da je imala ljestve, ali i da je radila u vlastitoj obući, a ne radnoj, što je moglo biti uzrok pada.

Smatrala je neosnovanim navod da bi svakome trebalo biti poznato da se u japankama ne penje na mramor uz činjenicu da joj nisu osigurali obuću.

Dosudila je 24.300 eura odštete, 9300 eura izgubljene dobiti i 19.200 eura troškova postupka.

Presuda je nepravomoćna.