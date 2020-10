Čistoća: I dalje odvozimo sav biootpad, a samo iznimno se on skupi zajedno s komunalnim!

Zagrebački zastupnik Renato Petek je objavio snimke kamiona koji zajedno skuplja i biootpad i miješani otpad, te da ga zbog nedostatka kapaciteta zajedno odvoze na Jakuševec. Oni to dijelom opovrgavaju

<p>Zagrebački holding odgovorio je nezavisnom gradskom zastupniku <strong>Renatu Peteku</strong> nakon što je on ujutro objavio video u kojem su prikazani kamioni podružnice Čistoća koji skupljaju zajedno i biootpad i komunalni, miješani otpad. Oni se inače trebaju prikupiti odvojeno, a u Čistoći se pravdaju da ga samo u iznimnim situacijama skupe zajedno: kada je u biootpadu previše nerazgradiva otpada. Također, opovrgavaju da su prestali prikupljati biootpad jer je kompostana zatvorena. A što se tiče odlaganja biootpada u kontejnerima na parkiralištu, kažu da je to bila privremena mjera i da je on sada zbrinut. Apeliraju na građane da pravilno odvajaju otpad.</p><p>Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti. </p><p>"Vezano za neistinite i netočne tvrdnje gradskog zastupnika Renata Peteka oko načina prikupljanja biootpada na području grada Zagreba, radi pravovaljanog informiranja javnosti, priopćavamo sljedeće:</p><p><em>Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća nije prestala odvoziti biootpad koji građani odvajaju na kućnom pragu. Ova usluga se normalno obavlja i u buduće će se obavljati neometano.</em></p><p><em>Biootpad koji je kratkotrajno odložen u rolo kontejnerima na Servisno-operativnom centru podružnice Čistoća naknadno je zbrinut. Podružnica Čistoća nema manjak tehničkih kapaciteta i ne miješa miješani komunalni otpad s biootpadom. Obzirom da je u posljednje vrijeme na više mjesta preuzimanja biootpada utvrđeno kako se najvećim dijelom radi o miješanom komunalnom otpadu obzirom na veliki udio otpada koji nije biorazgradiv, radnici Čistoće takav otpad bili su prinuđeni skupljati kao miješani komunalni otpad i kao takav odlagati ga te se ovdje radi o iznimkama.</em></p><p><em>Na pojavu onečišćenja biootpada drugim nepripadajućim otpadom, podružnica Čistoća upozorila je građane na svojim internetskim stranicama te u direktnoj komunikaciji s korisnicima usluge o važnosti pravilnog odvajanja otpada tj. da se u smeđe spremnike odlaže samo ona vrsta otpada koja je propisana važećim propisima: kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.), vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.), male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).</em></p><p><em>O tome je posljednjih dana bilo i više medijskih priloga s edukativnim sadržajem na čemu se zahvaljujemo medijima u podizanju razine svijesti o važnosti brige za okoliš te pravilnog razvrstavanja otpada. Isto tako, u tijeku je sklapanje novog ugovora s ovlaštenim oporabiteljima sukladno proceduri propisanoj Zakonom o javnoj nabavi te su svi postupci u okviru ovog postupka javni i dostupni zainteresiranim stranama.</em></p><p><em>Podsjećamo na izvrsne rezultate od samih početaka odvajanja biootpada u zagrebačkim kućanstvima, u 2019. godini naspram 2018. godine skupljeno je 7 puta više biootpada, a u prvih šest mjeseci 2020. prema prvih šest mjeseci 2019. skupljeno je 5 puta više. U prvih šest mjeseci 2020. godine ukupno je iz kućanstava skupljeno 12.061,5 tona biootpada. Iz tih podataka vidljivo je da količine odvojeno prikupljenog otpada znatno rastu tijekom zadnje dvije godine, pri čemu je u prvoj polovici 2020. skupljeno gotovo duplo više biootpada iz domaćinstva nego tijekom čitave 2019. godine.</em></p><p><em>I dalje apeliramo na građane da odvajaju propisano biootpad, molimo da ga ne miješaju s drugim vrstama otpada, jer je takav otpad onda neprihvatljiv za daljnju biološku obradu."</em></p>